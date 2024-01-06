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Bakan Ersoy: 100 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz

06.01.2024 - 17:04 | Son Güncelleme :
Bakan Ersoy: 100 milyar dolarlık hedefe emin adımlarla ilerliyoruz | Genel Haberler

Antalya'da konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Türkiye genelinde 56,5 milyon ziyaretçi sayısı ile rekorla kapatmak istiyoruz. Türkiye global birçok istikrarsızlığa, çevresindeki olumsuz gelişmelere rağmen koyduğu hedeflere yürümeye devam ediyor. Rekorlar kırarak ziyaretçi sayısı ve gelirini arttırarak 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla yürüyoruz" dedi.

Birtakım ziyaretlerde bulunmak için Antalya'ya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk olarak Milliyetçi Hareket Partisi Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy'a ziyareti sırasında Ak Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Ak Parti Antalya milletvekilleri Kemal Çelik, İbrahim Ethem Taş ve Tuba Vural Çokal, MHP milletvekilleri Abdurrahman Başkan ve Hilmi Durgun, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü eşlik etti. Görüşme öncesinde Bakan Ersoy, İl Başkanı Onur Temel'e çerçevelenmiş temsili 57'nci Alay Sancağı hediye etti.

Bakan Ersoy buradaki ziyaretin ardından Antalya Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) tarafından düzenlenen 'Sorunlar ve Çözüm Önerileri İstişare Toplantısı'na katılmak için AESOB binasına geçti. Toplantı öncesi konuşan AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya'da korsan taksi, AVM'ler ve otellerdeki her şey dahil sistem ile ilgili esnafın yaşadığı sıkıntıları anlatarak birlik olarak buldukları çözüm önerilerini paylaştı.

Sonrasında konuşan Bakan Ersoy, Antalya'nın bu yıl 15,7 milyon ile rekor sayıda ziyaretçiyi ağırladığını söyledi. TUİK'in resmi yıl sonu rakamlarının bu ay sonunda açıklanacağına dikkati çeken Bakan Ersoy, “Türkiye genelinde 2023 yılını 56,5 milyon ziyaretçi sayısı ile rekorla kapatmak istiyoruz. Türkiye global birçok istikrarsızlığa, çevresindeki olumsuz gelişmelere rağmen koyduğu hedeflere yürümeye devam ediyor. Rekorlar kırarak ziyaretçi sayısı ve gelirini arttırarak 100 milyar dolarlık turizm geliri hedefine emin adımlarla yürüyoruz. İşler iyi gidince sahiplenmek kolay. O hedefleri tutturmak ciddi bir çalışma gerektiriyor" dedi.

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'BAHANE ÜRETMEMENİZ GEREKİYOR'

Turizmde lider olmak için önemli altyapı gerektiğini belirten Bakan Ersoy, “Havalimanlarını duble yol ve otobanlarla çevre illere bağlanmamız gerekiyor. Şehir içi ulaşım altyapısının dizayn edilmesi gerekiyor. Ülkeyi sadece tanıtarak bu hedefe ulaşamıyorsunuz. Lider turizm ülkesi olmak istiyorsanız bu tek başına bir bakanlığın çalışması değil bütün bakanlıkların koordineli şekilde çalışması gerekiyor. Yerel idarelerin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Büyük hedefler koyuyorsanız bahane üretmemeniz gerekiyor. Bu da istikrarlı yönetimlerle gerçekleşiyor" diye konuştu. 

'ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRIRSANIZ TURİST ZATEN OTELDEN ÇIKACAKTIR'

Antalya Havalimanı'nın kapasitesinin arttığını söyleyen Ersoy, “2 sene önce Antalya Havalimanı'nın ihalesi gerçekleştirildi. 2024 yılında kapasitesinde ciddi bir artış sağlanacak, 2025 yılında kapasitesi 2 katına çıkacak. Antalya- Alanya arası otoban ihalesi de gerçekleşti. Şehir içi ulaşımının kolaylaştırılması gerekiyor. Turist her şey dahil de kalıyor deniyor ama turist bu yüzden otelde kalmıyor. Turistin şehre ulaşımını kolaylaştırırsanız turist zaten otelden çıkacaktır" dedi.

'SON 20 YILDA YAPILANI 1 YILDA YAPTIK'

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Arkeoloji çalışmalarına verdikleri önemi anlatan Ersoy, “Son 60 yılda arkeoloji adına ne yapıldıysa 4 yılda yapacağız diye hedef koyduk. Side Antik Kenti'nde son 20 yılda yapılanı 1 yılda yaptık. Antalya gibi sahil noktalarında ise turistlerin gün batımından sonra da gezmesi için buralarda ışıklandırmalar gerçekleştiriyoruz. Kültür Yolu Festivali'ni diğer ilçeleri kapsayacak şekilde genişleteceğiz. Bu tarz etkinliklerle Antalya'nın sezon dışında da ziyaretçi çekim noktası haline gelmesini sağlayacağız. Turizm gelirlerinin yayılmasını istiyorsak bunları yapmamız gerekiyor" diye konuştu.

'KAYNAK YOK DİYEREK GEÇİŞTİREMEZSİNİZ'

Bakanlık olarak yaptıkları arıtma tesisleri hakkında konuşan Mehmet Nuri Ersoy, şunları söyledi:

“Büyükşehir belediyelerinin sorumluğu altında olsa dahi biz bakanlık olarak kaybedecek zamanımız vaktimiz olmadığını görüyoruz ve bazı konulara el atıyoruz. Bunların başında da Antalya'da yaptığımız arıtma altyapıları geliyor. Mavi Bayraklar da çok önemli, kaybederseniz geri almanız çok zor olur. Belek'te başlattığımız projeyi Kemer ile sürdürdük. Bu yıl mart ayında, sezon öncesinde Kemer'de yaptığımız arıtma tesisini devreye alacağız. Bundan sonra ihtiyaç duyulan her alanda bakanlık olarak müdahil olmaya devam edeceğiz. Kaynak yok diyerek geçiştiremezsiniz. Niyet varsa kaynak da vardır. İsterseniz kaynağınızı yaratırsınız."

Bakan Ersoy, vatandaşların hizmetlerden ücretsiz yararlandığı halk plajları sayılarını arttırmak için çalıştıklarını söyledi.


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