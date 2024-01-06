  • Bigpara
  • Haberler
  • Bitcoin Haberleri
  • Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi?
‹ Önceki Haber Louis Vuitton hanedanının varisi belli mi oluyor? Milyarder Arnault'tan flaş atama Louis Vuitton hanedanının varisi belli mi oluyor? Milyarder Arnault'tan flaş atama Sonraki Haber › Tam 19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en zenginlerin doğduğu gün Tam 19 milyarder bu tarihte doğdu... İşte en zenginlerin doğduğu gün

Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi?

06.01.2024 - 15:18 | Son Güncelleme :
Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi? | Bitcoin Haberleri

ABD Menkul Kıymetler Borsası SEC'in dijital para birimi Bitcoin dijital yatırım fonlarını (EFT) onaylama yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in Bitcoin EFT'lerine onay vermesi yolunda önemli bir aşamanın kaydedildiği bildirildi. Dijital yatırım fonları olan EFT'ler, borsada işlem gören ve genellikle hisse senedi gibi alınıp satılabilen portföyleri temsil ediyor. 

Yetkililere göre SEC, ETF'leri listelemek isteyen çeşitli kripto brosalarına ve yatırım kuruluşlarına gerekli belgelerin cuma gününe kadar sunulması gerektiğini söyledi. Belgeler, 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve ETF'lerin işlem görmesine izin verecek borsalardaki kural değişiklikleri için önemli. Bu hamle SEC'in bu belgeleri onaylayacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca yatırım kuruluşlarına ve borsalara ait ETF'lerin izahname belgeleri olan S-1 dosyalarının son versiyonlarının da SEC tarafından imzalanması gerekiyor. Her iki belgenin onaylanmasının ardından ilk iş gününde kripto borsaları EFT işlemleri yapabilecek. 

Haberin Devamı

Bitcoin, SEC'in EFT işlemlerini onaylayacağı beklentisi ile yılbaşında 45 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bitcoin şu anda 43 bin 738 dolar seviyesinde işlem görüyor. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.629 Değişim: 1,07% Hacim : 69.738 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.532 05.01.2024 Yüksek 7.629
Açılış: 7.570
29,8403 Değişim: 0,29%
Düşük 29,6586 05.01.2024 Yüksek 29,9191
Açılış: 29,7547
32,6801 Değişim: -0,01%
Düşük 32,4836 05.01.2024 Yüksek 32,8572
Açılış: 32,6845
1.960,79 Değişim: 0,30%
Düşük 1.942,48 05.01.2024 Yüksek 1.980,31
Açılış: 1.954,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.