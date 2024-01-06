Bitcoin'de önemli bir engel aşıldı! SEC'den EFT onayı gelecek mi? | Bitcoin Haberleri

ABD Menkul Kıymetler Borsası SEC'in dijital para birimi Bitcoin dijital yatırım fonlarını (EFT) onaylama yolunda önemli bir adım attığı ifade edildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu SEC'in Bitcoin EFT'lerine onay vermesi yolunda önemli bir aşamanın kaydedildiği bildirildi. Dijital yatırım fonları olan EFT'ler, borsada işlem gören ve genellikle hisse senedi gibi alınıp satılabilen portföyleri temsil ediyor.

Yetkililere göre SEC, ETF'leri listelemek isteyen çeşitli kripto brosalarına ve yatırım kuruluşlarına gerekli belgelerin cuma gününe kadar sunulması gerektiğini söyledi. Belgeler, 19b-4 başvuruları olarak bilinen ve ETF'lerin işlem görmesine izin verecek borsalardaki kural değişiklikleri için önemli. Bu hamle SEC'in bu belgeleri onaylayacağı şeklinde yorumlandı. Ayrıca yatırım kuruluşlarına ve borsalara ait ETF'lerin izahname belgeleri olan S-1 dosyalarının son versiyonlarının da SEC tarafından imzalanması gerekiyor. Her iki belgenin onaylanmasının ardından ilk iş gününde kripto borsaları EFT işlemleri yapabilecek.

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Bitcoin, SEC'in EFT işlemlerini onaylayacağı beklentisi ile yılbaşında 45 bin dolar seviyesini aşmıştı. Bitcoin şu anda 43 bin 738 dolar seviyesinde işlem görüyor.

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