Taksiciler yeniden zam istedi! İşte yeni tarife beklentisi | Genel Haberler

İstanbul'da çalışan taksiciler, taksimetre tarifesine zam yapılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurdu. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, gelen zamlar karşısında esnafın mağdur olmaması için zam istediklerini belirtti.

İstanbul'da taksi sahipleri taksimetre tarifelerine zam yapılmasını istiyor. Son yapılan ayarlamayla sarı taksilerde indi-bindi 70 lira, açılış 19.17 lira, kilometre başına ücret 13.75 lira olarak belirlenmişti.



Turkuaz taksilerde indi-bindi 80 lira, açılış 22.04 lira, kilometre başına ücret 15.81 lira oldu. VIP Taksilerde indi-bindi 120 lira, açılış 32.58 lira, kilometre başına ise 25.38 lira tarife belirlenmişti.

Son dönemde hiç iş yapamadıklarından yakınan 8+1 taksilerde indi-bindi 90 lira, açılış 24.92 lira, kilometre başına ücret de 17.88 liraya çıkmıştı.

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YÜZDE 65 ZAM TALEBİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeniden tarifelerin ayarlanması gerektiğini ve zam oranının yüzde 65 olması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvurduklarını söyledi.

Aksu, taksici esnafının mağdur olduğunu da belirterek "hizmet kalitemizin düşmemesi ve sürdürülebilir taksi-taksi dolmuş taşıma hizmetine devam edebilmemiz adına bugün İ.B.B. den %65 oranında taksimetre tarife artışı talebinde bulunduk" açıklamasını yaptı.

ZAM KABUL EDİLİRSE NE OLUR?

Zammın kabul edilmesi halinde sarı taksilerde indi-bindi 115,5 lira, açılış 31,63 lira, kilometre başına ücretin ise 22,68 lira olması bekleniyor.

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