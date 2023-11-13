  • Bigpara
  • Kobi
  • Şirket Haberleri
  • KOSGEB, 1000 esnafın ödeme talebini onayladı
‹ Önceki Haber Taksiciler yeniden zam istedi! İşte yeni tarife beklentisi Taksiciler yeniden zam istedi! İşte yeni tarife beklentisi Sonraki Haber › THY açıkladı: 355 uçak alınacak THY açıkladı: 355 uçak alınacak

KOSGEB, 1000 esnafın ödeme talebini onayladı

13.11.2023 - 12:19 | Son Güncelleme :
KOSGEB, 1000 esnafın ödeme talebini onayladı | Şirket Haberleri

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, depremden etkilenen 11 ildeki işletmelere yönelik başlatılan 450 milyon dolarlık destek paketine 10 günde 30 binin üzerinde başvuru yapıldığını söyledi. İbrahimcioğlu, başvuru yapan 1000'in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını ve ödemelerin bir ay içerisinde yapılacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, deprem bölgesindeki saha ziyaretlerine devam ediyor. Geçen hafta Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Malatya’da KOBİ’lerle buluşarak 'Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Projesi’ni tanıtan KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, bu hafta da Adana, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep’te de sanayi ve ticaret odalarında projenin ayrıntılarını anlattı.

Haberin Devamı

İŞLETMELERE HASAR ORANLARINA GÖRE 200-750 BİN LİRA ARASINDA DESTEK

İbrahimcioğlu destek kredisinden depremzede 11 ildeki hasar gören işletmelerin faydalanabileceğini söyledi. Şartları uyan işletmelere hasar oranlarına göre 200 ile 750 bin lira arasında destek sunulacağını söyleyen İbrahimcioğlu, "Projeden, depremin yıkıcı etkisinin en fazla görüldüğü Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Nurdağı ve İslahiye’de hasar gören veya en az yüzde 30 gelir kaybına uğrayan işletmeler Adana, Diyarbakır, Elazığ, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa ve Gaziantep’te ise Nurdağı ve İslahiye ilçeleri hariç hasar gören işletmeler faydalanacak. Şartları uyan işletmeler, hasar durumuna, bulunduğu il ve işletme ölçeğine göre 200 ile 750 bin lira arasında destekten yararlanacak. KOSGEB desteği, 36 ay süreyle uygulanacak. İlk 24 ayında KOBİ’ler ödeme yapmayacak. Sonraki 12 ayda ödemeler 3 taksit olarak gerçekleşecek. Tamamen faizsiz olan program, teminat da istenmeyecek" diye konuştu.

'1000 İŞLETMENİN TALEBİ ONAYLANDI'

Projeden faydalanmak isteyen afetzede işletme sayısının 30 bin rakamının üzerine çıktığını ve projenin ilk 10 gününde 1000’in üzerinde işletmenin talebinin onaylandığını da dile getiren İbrahimcioğlu, "Daha 10 günü yeni tamamlamışken binin üzerinde işletmenin ödeme talebini onayladığımızı ifade etmek isterim. Başvurularını yapıp hak kazanan işletmelerimiz en geç bir ay içerisinde hesaplarında ödemeleri görecekler” dedi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.585 Değişim: 0,22% Hacim : 28.882 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 7.534 14.11.2023 Yüksek 7.621
Açılış: 7.601
28,6292 Değişim: 0,14%
Düşük 28,5144 14.11.2023 Yüksek 28,7072
Açılış: 28,5904
30,6875 Değişim: 0,22%
Düşük 30,5634 14.11.2023 Yüksek 30,8528
Açılış: 30,6214
1.791,20 Değişim: 0,11%
Düşük 1.783,30 14.11.2023 Yüksek 1.798,11
Açılış: 1.789,21
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.