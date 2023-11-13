  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Cari denge fazla verdi
‹ Önceki Haber Borsa İstanbul düşüşe geçti Borsa İstanbul düşüşe geçti Sonraki Haber › Taksiciler yeniden zam istedi! İşte yeni tarife beklentisi Taksiciler yeniden zam istedi! İşte yeni tarife beklentisi

Cari denge fazla verdi

13.11.2023 - 10:31 | Son Güncelleme :
Cari denge fazla verdi | Ekonomi Haberleri

Cari denge üç ayın ardından 1,9 milyar dolar ile yeniden fazla verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) tarafından açıklanan Ödemeler Dengesi raporuna göre, Eylül ayında cari fazla 1 milyar 876 milyon dolar oldu.

Böylece Haziran ayında gerçekleşen 716 milyon dolar fazlanın ardından, yılın ikinci fazla rakamı görülmüş oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 7 milyar 118 milyon dolar fazla verdi.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

Haberin Devamı

"Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 3.657 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Hizmetler dengesi kaynaklı girişler 6.253 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 5.033 milyon ABD doları olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi 851 milyon ABD doları net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 131 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 337 milyon ABD doları olarak kaydedilmiştir.

Portföy yatırımları 1.018 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 263 milyon ABD doları net satış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 90 milyon ABD doları net alış yaptığı görülmektedir.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1.429 milyon ABD doları ve diğer sektör 400 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirmiştir.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 3.258 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 162 milyon ABD doları ve Türk lirası cinsinden 252 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 414 milyon ABD doları net artış kaydetmiştir.

Haberin Devamı

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar, diğer sektörler ve Genel hükümet sırasıyla 1.632 milyon ABD doları, 354 milyon ABD doları ve 152 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirmiştir.

Resmi rezervlerde bu ay 7.663 milyon ABD doları net artış olmuştur."

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.710 Değişim: -0,79% Hacim : 28.708 Mio.TL Son veri saati : 12:07
Düşük 7.687 13.11.2023 Yüksek 7.786
Açılış: 7.784
28,5888 Değişim: 0,14%
Düşük 28,4784 13.11.2023 Yüksek 28,5934
Açılış: 28,5481
30,5852 Değişim: 0,18%
Düşük 30,0906 13.11.2023 Yüksek 30,6095
Açılış: 30,5307
1.780,69 Değişim: 0,19%
Düşük 1.770,35 13.11.2023 Yüksek 1.785,20
Açılış: 1.777,26
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.