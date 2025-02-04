Son dakika haberi... Kredi çekenler dikkat... Hayat sigortası paranızı iade alabilirsiniz! 15 gün süreniz var...

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İhtiyaç, konut, taşıt kredisi çekenler istediklerinde çektikleri kredilere ilişkin yapılan hayat sigortalarını iptal edebiliyor ve hayat sigortası için kesilen tutarı iade alıyor.

Son dönemde sosyal medyada birçok bilgi dolaşsa da hayat sigortasını iptal etmenin riskleri de avantajları da bulunuyor. İptal edilirse nelerle karşılaşılacağını bilmeden öneride bulunanlara inanılmaması gerekiyor ve güvence altında kalmak için düşük tutardaki sigorta ücretlerinin ödenmesi tavsiye ediliyor. Aksi halde büyük ödemelerle aile fertleri ortada kalabiliyor.

NASIL İPTAL EDİLİYOR?

Kredi için yapılan hayat sigortasını iptal etmek için kredinin çekildiği tarih itibarıyla 15 gün içinde ilgili poliçeyi düzenleyen şirkete başvuru yapılması ve poliçenin iptal edilmesi istenmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden "Hayat Sigortası Poliçe ve Tazminat Bilgileri Sorgulama" kısmından kullanılan kredilere yönelik yapılan hayat sigortalarının listesi çıkıyor.

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İlgili sigorta şirketini arayarak ya da belirtilen e-posta adreslerine dilekçe yazarak poliçe tutarını iade alabiliyorsunuz.

DEZAVANTAJLARI NELER?

Sektör yetkilileri hayat sigortasını iptal edenlerin karşılaşacakları durumları sıraladı.

Yetkililer hayat sigortası poliçesinin iptal edilmesi halinde kredi borcunun teminatsız kalacağını belirtti. Hayat sigortasında en başta vefat teminatı yer alıyor. Buna ilave olarak sigorta şirketleri isterlerse kaza sonucu maluliyet teminatı, istem dışı işsizlik teminatı, geçici iş görmezlik teminatı gibi teminatları da poliçelere ekliyor. Eğer poliçe iptal edilir ve bu gibi durumlar kredi kullananın başına gelirse kredi borcunu mirasçıların ödemesi gerekiyor.

EV ELLERİNDEN GİDEBİLİR

Özellikle büyük tutarlı konut kredilerinde hayat sigortasının mevcudiyeti sosyal yönden de büyük önem taşıyor. Vefat durumunda kredi borcunun mirasçılara kalması ve bu borcun ödenememesi durumunda mirasçılar içinde bulundukları konutu da boşaltmak durumunda kalıyor.

Yetkililer, deprem kuşağında olan ve yüksek deprem riski taşıyan ülkemizde hayat sigortası koruması vatandaşlar için hayatın sürdürülebilirliği anlamında büyük önem taşıdığını ifade etti.

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AVANTAJLARI NELER?

Öncelikle poliçe parası iade edileceği için para hesabınıza geçiyor ve bu bir avantaj oluşturuyor. İkinci avantajı ise hayat sigortalı kredilerde faiz oranı daha düşük oluyor ve sigorta parasını iade alsanız da faiz oranı, ödeme şartları, vadesi değişmeden kredi aynen devam ediyor.

Kredi müşterisinin vefatı durumunda hayat sigortası aktifse kredi borcu sigorta şirketi tarafından daini muhterin olan bankaya ödeniyor. Poliçe teminatının varlığı durumunda borç sigorta şirketi tarafından kapatılıyor.