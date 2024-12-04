Son dakika haberi... Çekme karavanlara tescil zorunluluğu geliyor... Plaka basımda şartlar değişti! Engelli aracı olanlar dikkat

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Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı karara göre Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Alınan kararlara göre yönetmeliğin 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde” ibaresi yürürlükten kaldırıldı. Başka bir deyişle 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren çekme karavanların tamamı için tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi oluşturulacak. Tescilleri noterler tarafından gerçekleştirilecek. Şu anda olduğu gibi O1 Belgesi ve çekme karavan satış faturası ile noterden satış yapılamayacak.

PLAKA BASIM TALEPLERİ İÇİN NOTERE GİTMEYE GEREK KALMADI

Kaybedilen bir tescil plakasının yeniden basımı için plaka basım talep belgesi oluşturulması, iletişim bilgilerinin güncellenmesi ve araca ait özet tescil bilgileri raporu oluşturulması işlemleri e-Devlet üzerinden yapılacak. Düzenlemeden önce bu işlemler için notere gidilip evrak alınıyor sonrasında şoförler odasında plakalar bastırılıyordu.

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ENGELLİ ARAÇLARINA İLİŞKİN DÜZENLEME

Engelli araçlarının tamamı için "Engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırılan ve özel tüketim vergisinden müstesna olarak iktisap edilen aracın bizzat engelli tarafından kullanılması gerekmektedir" ibaresi tescil kayıtlarına işlenecek. Söz konusu şerhi haiz araçların bizzat kullanılmaması veya araçta istisnadan yararlanan engelli olmaksızın kullanıldığının tespit edilmesi halinde tespitin yapıldığı yer defterdarlığına bildirim yapılacak.

İstisnadan faydalanan engelli kişi araçta olsa dahi aracın engelli olmayan kişiler tarafından kullanılabileceğinin yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından belgelendirilmemesi halinde üçüncü kişilerin söz konusu aracı kullanmaları yasaklandı.

Engelli aracının tescil kayıtlarına "Araç sahibi engelli kişinin eşi, aynı il sınırlarında ikamet eden birinci derece kan ve kayın hısımları, kardeşleri, vasisi veya noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam edilen bir sürücü arasından tescil kayıtlarına işlenen en fazla iki kişi tarafından kullanılabilir" şerhi eklenecek. Vergi dairesi müdürlükleri tarafından alınan taahhütnamede yer alan ve bu araçları kullanacak kişilerin kimlik bilgileri tescil kayıtlarına işlenecek. Aykırı durumda defterdarlığa bildirim yapılacak.