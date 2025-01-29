Son dakika haberi... Bakanlık lüks araçları ucuza satıyor... İhaleyle alabilirsiniz! İşte satışta olan otomobiller

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İhale yöntemiyle otomobil alan kişi sayısı oldukça az. İcradan araç alırken "hayrını göremeyiz" mantığı devam ediyor ve vatandaşlar icralık araçlara yanaşmıyor. İcralık araçlarla ilgilenen kişiler genellikle galericiler, al-satçılar, yedek parça için kullanmak isteyenlerden oluşuyor.

Ancak Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan e-ihale sisteminde gümrüklerde el konulan ya da terk edilen araçlar satışa çıkarılıyor.

OTOMOBİLE ERİŞİM ZOR

Sıfır ya da ikinci el de olsa otomobil sahibi olmak ülkemizde bir miktar birikim gerektiriyor. Eski otomobillerin arıza ve bakımlarının külfetli olması yüksek masraflar ortaya çıkarıyor ve alıcı kişiler eski araçlara yanaşmıyor. Ortalama olarak 4-5 yaşından itibaren başlayan ve sorunsuz olduğu kanısına varılan araçların fiyatları da 800 bin lira seviyelerinden başlıyor.

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E-İHALE'DEN NASIL ARAÇ ALINIYOR?

Ticaret Bakanlığı kendi bünyesinde otomobil satışı gerçekleştiriyor. Gümrüklerde el konulan otomobiller rayiçlerine göre daha düşük fiyattan alıcı buluyor. İhale ile satılan otomobiller Türk plakası aldıktan sonra trafiğe çıkabiliyor.

İhalede yüzde 1,517 (binde 15,17) oranında damga vergisi tahsil ediliyor. Damga vergisinin KDV ve ÖTV'si de ayrıca tahsilatı yapılıyor.

e-ihale yoluyla yapılacak satışlara katılacak olanlar, ilgili işletme veya gümrük müdürlüğünden alacakları izin belgesini göstererek ve araçları ihalenin ilan süresi ve son gün hariç olmak üzere teklif verme süresi içerisinde bulunduğu yerde görebiliyor.

Aracın fiyatına göre teminat oranı da değişiyor. Eğer ihale kazanılmazsa teminat geri yatıyor.

ARAÇLARIN İYİCE İNCELENMESİ GEREKİYOR

İhalesine girilecek araç gidip görülmesi ve eksiklerinin bilinmesi gerekiyor. Ekspertiz raporları olsa da aracı görmenin faydaları olacaktır. Eksik parçaların fiyatları ya da araçlarda zula yerleri varsa kapanmasına dair belgeler ve tamiratların ne kadar tutacağının araştırılması gerekiyor.

İŞTE O ARAÇLAR





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