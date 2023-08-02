  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Sıfır otomobile takip sistemi
‹ Önceki Haber Fitch, ABD'nin notunu düşürdü Fitch, ABD'nin notunu düşürdü Sonraki Haber › Kiralık ev seçeneği bu yüzden azalıyor Kiralık ev seçeneği bu yüzden azalıyor

Sıfır otomobile takip sistemi

02.08.2023 - 07:31 | Son Güncelleme :
Sıfır otomobile takip sistemi | Genel Haberler

Ticaret Bakanlığı, otomotiv sektöründeki stokçuluk ve fahiş fiyat uygulamalarıyla mücadele etmek için yeni bir süreç başlatıyor.

Edinilen bilgilere göre, sıfır araç almak isteyen ancak bayide bulamayan vatandaşların sorunlarını gidermek için, araçların stok durumu takip edilecek. Bu kapsamda yeni bir elektronik sistem kurulacak. Elektronik sistemde sağlık alanında uygulanan ürün takip sistemi gibi bir uygulama yapılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte sahadaki denetim elemanları dışında elektronik sistemlerden de denetleme yapılacak.

BANTTAN MÜŞTERİYE

Bir otomobil ithal edildiğinde ya da fabrikada banttan indikten hemen sonra müşteriye ulaşana kadar uygulama üzerinden takip edilecek. Aracın ne kadar sürede bayiye ulaştığı, ne kadar sürede müşteriye ulaştığı, hepsi elektronik sistemde yer alacak. Ticaret Bakanlığı’nın bu uygulamasıyla bayilerin stokçuluk yapmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan, ikinci el piyasasında fiyatları daha da makul seviyeye getirmek için piyasa aktörlerine de sorumluluk yüklenecek. Araç satışı yapan ilan sitelerine de yeni denetim gelecek.

İLAN SİTELERİNE EK DENETİM

Yeni denetimle otomobil ilanlarında ‘Ahmet Bey’den’, ‘Mehmet Bey’den’ satılık ifadeleri artık yer almayacak. İlanda yer alan isim gerçek kişi olacak. Aracını satan kişinin gerçek ismi, soyadı ve telefon bilgileri doğru olacak. Kişinin gerçek ya da tüzel kişi olduğunun doğrulamasını ilan siteleri yapacak. İlanlarda yanlış bilgilendirme yapanlara ve ilan sitesine cezai müeyyide uygulanacak ya da ilana erişim engeli gelecek. Ayrıca, vekaletle bir yakınının üzerine kayıt yaptırarak al-sat yapan kişilere de sıkı takip geliyor. 3 araçtan fazla satış yapma sınırını aşanlara da ceza kesilecek. İlan sitelerine yapılacak bu uygulama sadece araç için değil, konut için de geçerli olacak. Satıcılar takip edilerek konutta fiyatı şişirenlere de cezai yaptırım uygulanacak.

DÜZENLEMELER NASIL ÇALIŞACAK

BİRİNCİ EL:

- Yurtdışından ithal olarak Türkiye’ye giren sıfır araçlara girdiği an, Türkiye’de üretilen araçlar ise banttan indikten sonra elektronik takip sistemine dahil olacak.

- Bu sayede aracın bayiye ulaşması, müşteriye teslim edilmesi gibi süreçler dijital olarak takip edilebilecek. Yani araçların stoklanıp stoklamadığı izlenebilecek.

İKİNCİ EL:

- İlan sitelerinde artık gerçek kişilerin satış yapılmasına izin verilecek. İlanı veren kişinin ismi, soyismi, telefon numaralarının doğru olduğu bu siteler tarafından teyit edilecek.

- Böylece kimin gerçek satıcı kimin ticari işletme olduğu net bir şekilde belirlenecek. Ayrıca, sahte isimle verilen ilanların da önüne geçilmiş olacak. Ebru Karatosun - Hürriyet


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.004 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.