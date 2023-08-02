  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Fitch, ABD'nin notunu düşürdü
‹ Önceki Haber SPK'dan 7 kişiye 6 ay yasak SPK'dan 7 kişiye 6 ay yasak Sonraki Haber › Sıfır otomobile takip sistemi Sıfır otomobile takip sistemi

Fitch, ABD'nin notunu düşürdü

02.08.2023 - 07:02 | Son Güncelleme :
Fitch, ABD'nin notunu düşürdü | Ekonomi Haberleri

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ABD'nin kredi notunu mali durumu ve borç yüküyle ilgili endişeleri nedeniyle düşürdü.

Enflasyon sarmalından kurtulamayan ABD'ye bir kötü haber de kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten geldi. Fitch, ABD'nin kredini notunu AAA'dan AA+'ya indirdi. Kredi notunun görünümünü ise "durağan" olarak belirledi.

Fitch kararını, ABD'li senatörlerin borç tavanı anlaşmasını son dakikaya kadar müzakere etmesi ve ülkeyi temerrüde düşürme riskini almasından sonra verdi.

Fitch, ABD'de son 20 yılda yönetişimin bozulduğunu açıklarken not indiriminin ilk sinyallerini de Mayıs ayında işaret etmişti.

S&P'DEN SONRA FITCH DE DÜŞÜRDÜ

ABD'nin notunu daha önce S&P de AAA'dan çıkarmıştı. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise not indiriminin keyfi olduğunu öne sürdü.

Beyaz Saray da karara karşı çıktığını be bu karara kesinlikle ABD yönetiminin katılmadığını beyan etti. Beyaz Saray basın sekreteri Karine Jean-Pierre "Başkan Biden'ın dünyadaki herhangi bir büyük ekonominin en güçlü toparlanmasını sağladığı bir anda ABD'nin notunu düşürmek gerçekliğe meydan okuyor" ifadelerini kullandı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.259 Değişim: 1,26% Hacim : 148.425 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.175 02.08.2023 Yüksek 7.336
Açılış: 7.180
26,9496 Değişim: 0,10%
Düşük 26,9249 03.08.2023 Yüksek 26,9687
Açılış: 26,9249
29,5374 Değişim: 0,19%
Düşük 29,4698 03.08.2023 Yüksek 29,5564
Açılış: 29,481
1.676,80 Değişim: -0,03%
Düşük 1.674,30 03.08.2023 Yüksek 1.677,22
Açılış: 1.677,22
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.