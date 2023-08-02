Kiralık ev seçeneği bu yüzden azalıyor | Genel Haberler

Kısa dönem kiralama İstanbul’da da giderek yaygınlaşıyor. Emlak ilan sitelerinde yüzlerce ilanda ‘Kısa dönem kiralamaya uygun’ ifadesi yer alıyor.

Bu alanda hizmet veren şirketler ve emlak ofislerinin yanında bireysel olarak ve kayıt dışı iş yapanlar da oldukça fazla. Kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlaması da bu alanı destekledi. Uzun dönem kiracısına istediği oranda zam yapamayacağını gören ev sahipleri kısa dönem kiracı aramaya başladı. Bu da zaten konut arzının yetersiz olduğu bu dönemde kiralık ev arayan vatandaşların seçeneklerinin azalmasına yol açtı.

50 BİN İLAN

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri (TÜGEM) Başkan Yardımcısı Mustafa Hakan Özelmacıklı, son dönemde yüksek kira geliri hedefleyen ev sahiplerini günlük kiralamaya yöneldiğini ve bunun kalıcı konut arayanlar için ciddi sorun yarattığını söyledi. Bilinen bir emlak ilan portalında iki yıl önce 16 bin olan kısa dönem ilan sayısının bu yıl 24 bine çıktığını belirten Özelmacıklı, “Diğer siteler ve uygulamalarla birlikte sayının ülke genelinde 50 bine ulaştığını öngörüyoruz” dedi. Yönetmeliklerde değil uygulamada sorun yaşandığına dikkat çeken Özelmacıklı, “İki ayrı yönetmelikle kısa dönem kiralamada kimlik bildirimi yapılması ve Gelir İdaresi’ne ödeme bilgi verilmesi zorunlu hale geldi. Ama sahada uygulanmıyor. Dünyada büyüyen bir pazar var, bu alanda yasaklama olmamalı ama mutlaka kayıt altına alınmalı” diye konuştu.

KİMLER BU İŞİ YAPIYOR?

PEKİ kimler kısa dönem kiralama yapıyor? Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre yatırım için ev alanların yanı sıra, pandemi ve deprem sonrası farklı şehirlere taşınanlar, Türkiye’de konut alan yabancılar ve gurbetçiler, fahiş artışlar nedeniyle kirasını ödemekte zorlanan öğrenciler, şehrin merkezinde kiracı ya da ev sahibi olup ek gelir hedefleyenler kısa dönem kiralama yapıyor. Kimi zaman ev sahibinin haberi dahi olmadan, kiracılar evlerin tamamını ya da odalarını günlük kiraya veriyor ve bu yolla ciddi kazanç elde ediyor.

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