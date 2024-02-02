Sıfır araç satışlarında artış devam ediyor | Genel Haberler

Sıfır otomobil ve hafif ticari araç satışları Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 56,6 oranında artış gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2024 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %56,6 oranında artarak 79.701 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2024 yılı Ocak ayında geçen yıla göre %71,7 oranında artarak 64.041 adet, hafif ticari araç pazarı %15,1 artarak 15.660 adet oldu.

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2024 yılı Ocak ayında on yıllık ortalamalara göre;



Otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %131,2 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %147,1 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre %82,9 arttı.

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Otomobil pazarı segmentlere göre;



Pazarın %89,6’sını vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 40.279 adetle %62,9 pay, B segmenti otomobiller 16.862 adetle %26,3 pay aldı.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre;

Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller (%52,6 pay, 33.705 adet) oldu.

SUV otomobilleri, %30,3 pay ve 19.407 adet satış ile Sedan, %15,3 pay ve 9.827 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Otomobil pazarı motor tipine göre;

Benzinli otomobil satışları 41.212 adetle %64,4 pay, Hibrit otomobil satışları 10.206 adetle %16 pay, Dizel otomobil satışları 8.055 adetle %12,6 pay,

Elektrikli otomobil satışları 3.973 adetle %6,2 pay ve Otogazlı otomobil satışları 541 adetle %0,8 pay aldı.

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre;

160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları %453,1 artarak %84,2 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları %34,5 artarak %15,8 pay aldı.

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Otomobil pazarı motor hacmine göre;



1600cc altındaki otomobil satışları %56,5 artarak %76,9 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %31,5 artarak %0,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %65,9 artarak %0,2 pay aldı.

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 100-120 gr/km arasındaki otomobiller 20.867 adetle %32,6 pay, 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 15.169 adetle %23,7 pay aldı.

Otomatik şanzımanlı otomobiller; 55.902 adetle %87,3 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 8.139 adetle %12,7 pay aldı.

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