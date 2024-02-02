Bakan Şimşek'ten uyarı: Banka hesaplarınızı kimseye kulladırmayın | Genel Haberler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Sevgili Gençler, geleceğinizi karartmayın. Banka hesaplarınızı kimseye kullandırmayın. Böylece kazara yasa dışı faaliyetlere ortak olmayın" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, banka hesaplarını yasa dışı faaliyetler için kullandıran gençlere yönelik açıklamada bulundu. Bakan Şimşek "Sevgili Gençler, geleceğinizi karartmayın. Banka hesaplarınızı kimseye kullandırmayın. Böylece kazara yasa dışı faaliyetlere ortak olmayın" dedi.

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