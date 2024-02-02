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Küresel piyasalar ne durumda? Avrupa ve Asya çoğunlukla yükselişte, ABD kayıplarını telafi etti

02.02.2024 - 11:19 | Son Güncelleme :
Küresel piyasalar ne durumda? Avrupa ve Asya çoğunlukla yükselişte, ABD kayıplarını telafi etti | Piyasa Haberleri

Asya borsaları, kayıplarını telafi eden Wall Street'in etkisiyle günü çoğunlukla artışla geçirdi. Petrol fiyatları da hafif yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Asya borsaları, teknoloji hisselerinin etkisiyle ABD Wall Street'teki iyimser havanın da etkisi ile Cuma günü çoğunlukla yükseldi. 

Japonya'nın gösterge endeksi Nikkei 225 yüzde 0,5 artışla 36.158,02 puana yükseldi. Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi yüzde 1,5 artışla 7.699,40'a yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi, ülkenin güçlü ihracat verileri açıklamasının ardından yüzde 2,7 artışla 2.610,49 puana yükseldi.

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Hong Kong Hang Seng endeksi yüzde 0,4 kayıpla 15.498,71 puana, Şanghay endeksi ise yüzde 2,4 düşüşle 2.705,46 puana geriledi.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE 

Avrupa'nın önde gelen borsaları, Asya ve New York'taki kazanımların ardından Cuma günü açılışta yükseldi. Londra'nın FTSE 100 endeksinin değeri yüzde 0,5 artarak 7.658,40 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.618,89 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,6 artışla 16.965,96 puana yükseldi.

ABD GÜNÜ YÜKSELİŞLE KAPATTI 

Wall Street'te ABD hisse senetleri, dün yaşanan kayıpların ardından bugün toparlanma yaşadı. S&P 500 endeksi yüzde 1,2 artışla önceki güne göre yaşadığı keskin kaybın dörtte üçünü telafi ederek günü 4.906,19 puandan kapattı. Dow Jones yüzde 1 artışla 38.519,84'e yükselirken, Nasdaq yüzde 1,3 artışla 15.361,64'e yükseldi.

Facebook ve Instagram'ın sahibi Meta Platforms, analistlerin kar ve gelir beklentilerini aşarak hissedarlarına temettü ödemeye başlayacağını söylemesinin ardından yükselişe geçti. Microsoft ve Google hisseleri dün yaşanan düşüşlerin ardından bugün az da olsa toparlandı. 

PETROL YÜKSELİŞTE 

ABD ham petrolü, New York Ticaret Borsası'ndaki elektronik ticarette 27 sent artışla varil başına 74,09 dolara yükseldi. Brent ham petrolü 31 sent artışla varil başına 79,01 dolara yükseldi.

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