Meta'dan 50 milyar dolarlık izin... Hisseler hızlı yükseldi | Teknoloji Haberleri

Facebook'un çatı platformu Meta, 50 milyar dolarlık hisse alımına izin vereceğini söyledi. Şirketin hisseleri yüzde 14 yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Meta ilk kez üç ayda bir temettü ödeyeceğini duyurdu ve 50 milyar dolarlık genişletilmiş bir hisse geri alım programına izin verdiğini söyledi. Şirket hisse başına 50 sent temettü ödeyecek.

Meta bu haberi, tahminleri aşan dördüncü çeyrek mali sonuçlarıyla birlikte duyurdu. Şirketin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 25 artış göstererek 40 milyar doları aştı. Giderler ise yüzde 8 düşüşle 23,73 milyar dolara geriledi. Net gelir, bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 14 milyar dolara veya hisse başına 5,33 dolara çıktı.

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Mali İşler Direktörü Susan Li, şirketin kazanç açıklamasıyla ilgili olarak analistlere "Temettüyü uygulamaya koymak daha dengeli bir sermaye getiri programı uygulamamıza izin veriyor. Gelecekte sermayeyi nasıl geri getireceğimiz konusunda biraz daha esneklik sağlıyor" dedi.

Hisseler uzun süren işlemlerde yüzde 14′ten fazla arttı. Temettü, 22 Şubat itibarıyla kayıtlı tüm hissedarlara Mart ayında ödenecek.

Ne Amazon ne de Alphabet şimdiye kadar temettü ödemedi. Microsoft ilk temettüsünü 2003′te verirken, Oracle’ınki 2009′da başlatıldı.

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