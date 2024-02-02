  • Bigpara
  • Haberler
  • Teknoloji Haberleri
  • Meta'dan 50 milyar dolarlık izin... Hisseler hızlı yükseldi
‹ Önceki Haber Sıfır araç satışlarında artış devam ediyor Sıfır araç satışlarında artış devam ediyor Sonraki Haber › Mevduat sahipleri dikkat! İşte faizlerde son durum... 100 bin liraya 55 bin lira faiz Mevduat sahipleri dikkat! İşte faizlerde son durum... 100 bin liraya 55 bin lira faiz

Meta'dan 50 milyar dolarlık izin... Hisseler hızlı yükseldi

02.02.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Meta'dan 50 milyar dolarlık izin... Hisseler hızlı yükseldi | Teknoloji Haberleri

Facebook'un çatı platformu Meta, 50 milyar dolarlık hisse alımına izin vereceğini söyledi. Şirketin hisseleri yüzde 14 yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Meta ilk kez üç ayda bir temettü ödeyeceğini duyurdu ve 50 milyar dolarlık genişletilmiş bir hisse geri alım programına izin verdiğini söyledi. Şirket hisse başına 50 sent temettü ödeyecek.

Meta bu haberi, tahminleri aşan dördüncü çeyrek mali sonuçlarıyla birlikte duyurdu. Şirketin geliri, bir önceki yıla göre yüzde 25 artış göstererek 40 milyar doları aştı. Giderler ise yüzde 8 düşüşle 23,73 milyar dolara geriledi. Net gelir, bir önceki yıla göre üç kattan fazla artarak 14 milyar dolara veya hisse başına 5,33 dolara çıktı.

Haberin Devamı

Mali İşler Direktörü Susan Li, şirketin kazanç açıklamasıyla ilgili olarak analistlere "Temettüyü uygulamaya koymak daha dengeli bir sermaye getiri programı uygulamamıza izin veriyor. Gelecekte sermayeyi nasıl geri getireceğimiz konusunda biraz daha esneklik sağlıyor" dedi. 

Hisseler uzun süren işlemlerde yüzde 14′ten fazla arttı. Temettü, 22 Şubat itibarıyla kayıtlı tüm hissedarlara Mart ayında ödenecek.

Ne Amazon ne de Alphabet şimdiye kadar temettü ödemedi. Microsoft ilk temettüsünü 2003′te verirken, Oracle’ınki 2009′da başlatıldı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.656 Değişim: 0,12% Hacim : 112.288 Mio.TL Son veri saati : 17:58
Düşük 8.622 02.02.2024 Yüksek 8.763
Açılış: 8.712
30,4636 Değişim: 0,43%
Düşük 30,2698 02.02.2024 Yüksek 30,5051
Açılış: 30,3336
32,9042 Değişim: -0,46%
Düşük 32,8877 02.02.2024 Yüksek 33,5342
Açılış: 33,0575
1.992,88 Değişim: -0,58%
Düşük 1.986,28 02.02.2024 Yüksek 2.015,00
Açılış: 2.004,60
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.