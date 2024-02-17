Savunma Sanayii'nden 2023 yılında 10 milyar dolarlık sözleşme | Genel Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, gelişen Türk savunma sanayiine dikkat çekerek, “Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendireceğiz” dedi. Görgün, savunma sanayiinin 2023 yılında 10 milyar dolarlık sözleşme imzaladığını da açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Antalya’da bir otelde gerçekleştirilen “Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı”na katıldı. Konferansta konuşan Görgün, son yıllarda savunma sanayiinde yaşanan gelişmeleri aktardı.

2023 YILINDA 10 MİLYAR DOLARLIK SÖZLEŞME

2022 yılında 4,364 milyar dolar olan savunma ve havacılık sanayii ihracatının 2023 yılında yüzde 27’lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştığını belirten Görgün, savunma sanayii firmalarının 2023 yılında toplam değeri 10,240 milyar doları aşan sözleşme imzaladığını aktardı.

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İHRACAT KİLOGRAM BAŞINA 65 DOLAR



Türkiye’de kilogram başına ihracat tutarının ortalamada 1,57 dolar olduğunu hatırlatan Görgün, savunma sanayiinin geçen yıla oranla kilogram başına ihracat değerinin yüzde 14 artarak 65 doları aştığını kaydetti.

KÜRESEL PAZARDA GÜÇLENME VURGUSU

Savunma sanayiindeki sürdürülebilirliği devam ettireceklerine dikkati çeken Görgün, “Türk savunma sanayiinin küresel pazardaki konumunu daha da güçlendireceğiz. Savunma sanayiinde gerçekleşen büyümenin sürdürülebilirliğini sağlamak, gelecek nesillere daha güçlü, adil ve erdemli bir Türkiye bırakmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gelecek dönemde savunma sanayiinde ihracat stratejilerini açıklayan Görgün, odak noktaların savunma sanayiinin Ar-Ge ve teknoloji derinliği ile çeşitliliği, operasyon sahasında test edilmiş ve kendini ispatlamış savunma sanayii ürünleri, savunma sanayii tedarik sistemi ve proje kültürünün başarısı, şirket ve insan bazında savunma sanayiinin gelişmiş yetenek ve yetkinlik envanteri olacağını dile getirdi.

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