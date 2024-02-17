Bakan Göktaş açıkladı: Kamuya 2 bin 392 engelli personel alınacak | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş pazartesi günü 2 bin 392 engelli personelin daha kamu kurumlarına yerleştirileceğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz'' dedi. İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'da okuyan ve LGS'de 500 tam puan alarak başarılı olan 388 öğrenciye aylık 3 bin lira burs vereceklerini belirtti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İstanbul Valisi Davut Gül, 2023 Liseye Geçiş Sistemi'nde 500 tam puan alan liseli gençlerle buluştu. Buluşmaya İstanbul İl Milli Eğitim Müdür Murat Yentür, okul müdürleri, öğretmenler ve 300'ün üzerinde LGS'de 500 tam puan yapan öğrenci katılım gösterdi.

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"HAYALLERİNİZE ARTIK BİR ADIM DAHA YAKINSINIZ"

Bakan Göktaş, '' Siz de hayallerinize artık bir adım daha yakınsınız. Şu an hissettiğiniz coşkulu duygular ailelerinize ve bizlere yaşattığınız aslında bu güzel duygularda bir sonraki hedefinize ulaştığınızda daha da büyüyecek. Meslek sahibi olduğunuzdaysa artık maraton koşucularının kupaya ulaştığı anda olduğu gibi hayallerinize dokunmaya başlayacaksınız. Ulaşılmaz gördüğünüz şeylerin bile zamanla gerçekleştiğini göreceksiniz. Kimi zaman yorulabilirsiniz. Umudunuz kırılabilir. İşler beklediğiniz gibi gitmeyebilir. Yılmayın. Sizi bu noktaya kadar getiren formülü kalbinizde tazeleyin. İnanmak ve çalışmak" dedi.

2 BİN 392 ENGELLİ VATANDAŞIMIZI DA KAMU KURUMLARINA YERLEŞTİRİYORUZ

Engelli vatandaşlar için kamu ataması müjdesi veren Bakan Göktaş, "19 Şubat Pazartesi 2 bin 392 engelli vatandaşımızı da kamu kurumlarına yerleştiriyoruz. Böylelikle kamuda çalışan engelli memur sayımız son 21 yılda 12 kat artarak 8 bin 396'ya çıkarmış olacağız. Yaptığımız atamalar ve bakanlık olarak yürüttüğümüz hizmetler ile ülkemizde engellilerin herkesle eşit hak ve olanaklara sahip olmasını hedefliyoruz. Engelli bireylerin toplumla kaynaşmasını kolaylaştıracak ve hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmasına destekleyecek bu atamaların hepimiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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AYLIK DÜZENLİ OLARAK ÜÇER BİN LİRA PARA VERECEĞİZ

İstanbul Valisi Davut Gül ise, İstanbul'da okuyan ve 500 tam puan alarak başarılı olan 388 öğrenciye aylık 3 bin lira burs vereceklerini belirterek '"Türkiye Yüzyılı mutlaka inşa edilecek. İnşa edilecekse beşeri sermayeyle bunu yapabiliriz. Sizin çok önemli bir kazanımınız var. Başarılı öğrencilersiniz. Devlet olarak, millet olarak yanınızda olmak istiyoruz. Eğitim hayatı boyunca gerek lisede gerek üniversitede gerek sonrasında ne zaman birini ihtiyaç duyarsanız mutlaka devletin bir ferdini yanınızda görün istiyoruz. Size emek veren aileleriniz başta olmak üzere öğretmenlerinize ve hiç şüphesiz sizlere teşekkür ediyoruz. Sizler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mizi olağanüstü duygular yaşattınız. Yaşatıyorsunuz. Biz ne yapacağız? Ocak ayından başlayarak her ay düzenli olarak sizlere karınca kararınca bir burs vereceğiz. Şimdilik tespit ettiğimiz miktar aylık düzenli olarak üçer bin lira para vereceğiz. Ve hepinize vereceğiz. Evet. Helalı hoş olsun bu şu demek; Şubat ayında 2 aylık vereceğimiz için 6 bin lira size borçluyuz. Ayın sonuna doğru 6 bin liranızı yatıracağız. Ve aksilik olmazsa her ay bir araya geleceğiz. Gitmek istediğiniz, görmek istediğiniz, tanımak istediğiniz yerlere de sizlere çeşitli aktiviteler yapacağız. Sizden özel hiçbir beklentiniz yok. Tek bir beklentiniz var. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Hangi okullarda okursanız okuyun. Ne iş yaparsanız yapın bir ayağınız hep Türkiye'de olsun. Gönlünüzün, kalbinizin bir tarafı hep bu topraklarda olsun" diye konuştu.

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