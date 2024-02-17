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'Fed faiz indirimi için acele etmemeli'

17.02.2024 - 10:24 | Son Güncelleme :
'Fed faiz indirimi için acele etmemeli' | Faiz Haberleri

ABD Merkez Bankası Fed'in San Fransisco Başkanı Mary Daly, Fed'in faiz indirimine başlaması için acele etmemesi gerektiğini söyledi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başlamak için doğru zamanı düşündüğünü ve için hızlı hareket etmemesi gerektiğini söyledi. Daly, Washington'daki bir konferansta yaptığı konuşmada, "Ekonomi sağlıklı, fiyat istikrarı ufukta ve yapılacak daha çok iş var" dedi.

Bu yıl Fed'in faiz belirleme komitesinde oy kullanma hakkına sahip bir üye olan Daly, "İşi bitirmek cesaret gerektirecek. Sabır gerektiğinde hızlı hareket etme eğilimine direnmemiz ve ekonomi geliştikçe çevik bir şekilde yanıt vermeye hazır olmamız lazım" diye ekledi.

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ABD merkez bankası, artan fiyatlara karşı koymak için faiz oranlarını 23 yılın en yüksek seviyesine çıkarmıştı. 

Enflasyonun son aylarda Fed'in uzun vadeli hedefi olan yüzde iki'ye giderek yaklaşmasıyla birlikte yetkililer, bu yıl faiz indirimlerine başlamayı beklediklerini belirtti. Ancak faiz indirimine başlamak için bazıları enflasyona karşı zaferin zamanından önce ilan edilmesiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Cuma günü Daly, dünyanın en büyük ekonomisinin enflasyonu yenme yolunda ilerlediğini gösteren tahminler konusunda aşırı iyimser olunmaması konusunda uyarıda bulundu.

Vadeli işlem tüccarları da son haftalarda erken faiz indirimi ihtimali konusunda daha kötümser olmaya başladı.

CME Group'un verilerine göre, Fed'in Mart ve Mayıs aylarındaki bir sonraki toplantılarında faiz oranlarını düşürme ihtimalinin yüzde 50'den az olduğu tahmin ediliyor. Bunun yerine, ABD merkez bankasının Haziran ayındaki toplantıda faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 80'den fazla olduğunu öne sürülüyor. 


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