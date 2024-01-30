  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte
‹ Önceki Haber Fransa'nın büyüme verileri açıklandı Fransa'nın büyüme verileri açıklandı Sonraki Haber › İngiltere'den HSBC'ye ceza İngiltere'den HSBC'ye ceza

Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte

30.01.2024 - 11:46 | Son Güncelleme :
Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte | Genel Haberler

Asya borsaları Salı günü karışık bir seyir izlerken, Fed'in bu hafta faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde Hong Kong ve Şanghay endeksleri düşüşlere öncülük etti. ABD'de endeksler pazartesiyi rekorlarla kapatırken Avrupa borsaları salı gününe yükselişle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

300 milyar dolardan fazla borcu olan gayrimenkul şirketi Çin'li Evergrande Group'un hisseleri, Hong Kong mahkemesinin şirketin iflas etmesi nedeniyle tasfiye edilmesi yönündeki kararının ardından borsada askıya alındı. Hong Kong borsasında diğer emlak şirketleri de düşüşe öncülük ederken, Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 15.694,69 puana geriledi. 

Haberin Devamı

Şanghay endeksi yüzde 1,8 artışla 2.830,53 puana yükseldi.

Asya'nın diğer bölgelerinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 36.065,68 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 2.503,00 puana yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.600,20 puana yükseldi.

Bangkok'un SET borsası neredeyse değişmeden kalırken, Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,5 kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE 

Avrupa borsaları Salı günü açılışta Paris borsasının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla yükseldi. Paris CAC 40 endeksi, Fransız lüks ürün devi LVMH'nin yakın zamanda yayınladığı rekor kazançların da yardımıyla 7.660,65 puana ulaştı. Euro bölgesinin diğer bölgelerinde Frankfurt'un DAX endeksi Salı günü işlem başlangıcında yüzde 0,3 artışla 16.995,08'e yükseldi. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.657,55 puana yükseldi.

ABD'DE YENİ REKOR 

Pazartesi günü ABD borsaları haftaya yükselişle başladı. S&P 500 yüzde 0,8 artışla 4.927,93 puanla yeni bir rekora imza attı. Dow Jones endeksi yüzde 0,6 artışla 38.333,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 artışla 15.628,04 puana yükseldi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.000 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
999 TL        
EURO
1.000 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.