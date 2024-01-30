Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte | Genel Haberler

Asya borsaları Salı günü karışık bir seyir izlerken, Fed'in bu hafta faiz oranlarına ilişkin kararı öncesinde Hong Kong ve Şanghay endeksleri düşüşlere öncülük etti. ABD'de endeksler pazartesiyi rekorlarla kapatırken Avrupa borsaları salı gününe yükselişle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

300 milyar dolardan fazla borcu olan gayrimenkul şirketi Çin'li Evergrande Group'un hisseleri, Hong Kong mahkemesinin şirketin iflas etmesi nedeniyle tasfiye edilmesi yönündeki kararının ardından borsada askıya alındı. Hong Kong borsasında diğer emlak şirketleri de düşüşe öncülük ederken, Hang Seng endeksi yüzde 2,4 düşüşle 15.694,69 puana geriledi.

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Şanghay endeksi yüzde 1,8 artışla 2.830,53 puana yükseldi.

Asya'nın diğer bölgelerinde Tokyo'nun Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 artışla 36.065,68 puana, Güney Kore'nin Kospi endeksi ise yüzde 0,1 düşüşle 2.503,00 puana yükseldi. Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.600,20 puana yükseldi.

Bangkok'un SET borsası neredeyse değişmeden kalırken, Hindistan'ın Sensex endeksi yüzde 0,5 kayıp yaşadı.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞTE

Avrupa borsaları Salı günü açılışta Paris borsasının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmasıyla yükseldi. Paris CAC 40 endeksi, Fransız lüks ürün devi LVMH'nin yakın zamanda yayınladığı rekor kazançların da yardımıyla 7.660,65 puana ulaştı. Euro bölgesinin diğer bölgelerinde Frankfurt'un DAX endeksi Salı günü işlem başlangıcında yüzde 0,3 artışla 16.995,08'e yükseldi. Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,3 artışla 7.657,55 puana yükseldi.

ABD'DE YENİ REKOR

Pazartesi günü ABD borsaları haftaya yükselişle başladı. S&P 500 yüzde 0,8 artışla 4.927,93 puanla yeni bir rekora imza attı. Dow Jones endeksi yüzde 0,6 artışla 38.333,45 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,1 artışla 15.628,04 puana yükseldi.

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