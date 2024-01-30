  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • İngiltere'den HSBC'ye ceza
‹ Önceki Haber Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte Piyasalarda bugün... Asya borsaları karışık seyrederken ABD ve Avrupa yükselişte Sonraki Haber › Suudi Arabistan'ın kararı ile petrol fiyatları yükseldi Suudi Arabistan'ın kararı ile petrol fiyatları yükseldi

İngiltere'den HSBC'ye ceza

30.01.2024 - 12:22 | Son Güncelleme :
İngiltere'den HSBC'ye ceza | Genel Haberler

İngiltere Merkez Bankası, bankacılık devi HSBC'ye 57 milyon sterlin ceza kesti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankacılık devi HSBC'yi müşteri mevduatlarıyla bağlantılı ciddi sorunlar nedeniyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Cezanın 57,4 milyon sterlin (73 milyon dolar) ceza verdiğini söyledi. 

BoE'nin İhtiyati Düzenleme Otoritesi yaptığı açıklamada, HSBC'nin 2022'ye kadar yedi yıl boyunca Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Tazminat Programı kapsamında korunmaya uygun müşteri mevduatlarını doğru şekilde tespit edemediğini söyledi.

Haberin Devamı

Mevduat sahiplerinin korunması kurallarına göre, bankaların hayati bilgilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için sistemler oluşturması gerekiyor. Gerekli görüldüğü zaman bu sistemler ile bankalar mevduat sahiplerine tazminat ödeyebilecek.  


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.001 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
998 TL        
EURO
999 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.