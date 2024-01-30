İngiltere'den HSBC'ye ceza | Genel Haberler

İngiltere Merkez Bankası, bankacılık devi HSBC'ye 57 milyon sterlin ceza kesti.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankacılık devi HSBC'yi müşteri mevduatlarıyla bağlantılı ciddi sorunlar nedeniyle para cezasına çarptırdığını açıkladı. Cezanın 57,4 milyon sterlin (73 milyon dolar) ceza verdiğini söyledi.

BoE'nin İhtiyati Düzenleme Otoritesi yaptığı açıklamada, HSBC'nin 2022'ye kadar yedi yıl boyunca Birleşik Krallık Finansal Hizmetler Tazminat Programı kapsamında korunmaya uygun müşteri mevduatlarını doğru şekilde tespit edemediğini söyledi.

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Mevduat sahiplerinin korunması kurallarına göre, bankaların hayati bilgilerin doğru bir şekilde kaydedilmesini sağlamak için sistemler oluşturması gerekiyor. Gerekli görüldüğü zaman bu sistemler ile bankalar mevduat sahiplerine tazminat ödeyebilecek.

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