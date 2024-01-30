Suudi Arabistan'ın kararı ile petrol fiyatları yükseldi | Emtia Haberleri

Suudi Arabistan'ın petrol üreticisi Aramco, üretimi artırma planlarını askıya aldıklarını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Suudi Arabistan’ın devlet kontrolündeki petrol şirketi Aramco, ham üretim kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarma planlarını duraklattığını duyurdu.

Dünyanın en büyük ham petrol ihracatçısı olan Aramco yaptığı açıklamada, Suudi Enerji Bakanlığı tarafından kendilerine şirketin maksimum sürdürülebilir kapasitesinin birkaç yıl boyunca ve milyarlarca dolarlık mevcut seviyelerde tutması talimatı verildiğini söyledi.

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2019 yılında halka açılan Aramco, bakanlığın kararının nedenini açıklamadı. Brent ham petrolü yüzde 0,24 artışla varil başına 82,60 dolara yükseldi. Batı Teksas ise varil başına 77,05 dolara yükseldi.

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