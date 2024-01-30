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Almanya ekonomisi için kötü haber! 2023 büyüme verileri açıklandı...

30.01.2024 - 13:16 | Son Güncelleme :
Almanya ekonomisi için kötü haber! 2023 büyüme verileri açıklandı... | Genel Haberler

Yüksek enflasyon ve üretimdeki yavaşlamayla mücadele eden Alman ekonomisi 2023 yılında küçüldü.

Hurriyet.com.tr / Ekomomi Servisi 

Almanya Federal istatistik kurumu Destatis, euro bölgesinin en büyük ekonomisinde üretimin 4'üncü çeyrekte yüzde 0,3 daraldığını söyledi. Destatis yaptığı açıklamada, 2023'ün son üç ayında özellikle inşaat ile makine ve teçhizat yatırımlarında belirgin bir düşüş yaşandığını söyledi.

Ajans ayrıca, Avrupa'nın ihracat devinin 2023 yılının tamamında yüzde 0,3 küçüldüğü ve yılın ikinci yarısında resesyondan kıl payı kurtulduğunu açıkladı. 

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DİĞER AB ÜLKELERİ BÜYÜDÜ 

Buna karşılık, diğer euro bölgesi ülkeleri 2023 için büyüme bildirdi. Fransa ekonomisi yılın ikinci yarısında duraksamasına rağmen yüzde 0,9 büyürken, İspanya yüzde 2,5, Portekiz yüzde 2,3, İtalya ise yüzde 0,7 büyüdü.

RUSYA SAVAŞI İLE BAŞLAYAN EKONOMİK SORUNLAR 

Rusya'nın 2022'nin başlarında Ukrayna'yı işgal etmesiyle Alman ekonomisi krize girdi. Ülkenin hayati önem taşıyan imalat sektörü, özellikle Çin gibi önemli ihracat destinasyonlarından gelen talebin yavaşlaması ve artan enerji maliyetleri nedeniyle ağır darbe aldı.

Enflasyonu dizginlemek için yapılan faiz artırımlarının yanı sıra vasıflı işgücü eksikliği gibi daha uzun vadeli sorunlar da Almanya üzerinde baskı yaratıyor.

SORUNLAR 2024'TE DE DEVAM EDEBİLİR 

Ekonominin bu yıl toparlanmaya başlaması bekleniyor; Almanya'nın Bundesbank merkez bankası 2024 için büyüme öngörüyor. Ancak ING Bank ekonomisti Carsten Brzeski, "2024'ün ilk aylarında, büyümenin önündeki son engellerin çoğu hala devam edecek ve bazı durumlarda 2023'e göre çok daha güçlü bir etkiye sahip olacak" dedi.


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