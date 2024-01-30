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Dünyanın en büyük egemen fonundan 213 milyar dolarlık rekor kar!

30.01.2024 - 13:51 | Son Güncelleme :
Dünyanın en büyük egemen fonundan 213 milyar dolarlık rekor kar! | Genel Haberler

Dünyanın en büyük egemen fonu olan Norveç'in varlık fonu, 2023 yılında 213 milyar dolar kar açıkladı. Bu rakam tüm zamanların rekoru olarak nitelendirildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Norveç’in dev egemen varlık fonu, teknoloji yatırımlarından elde edilen güçlü getirilerin desteğiyle 2023′te 2,22 trilyon kron (213 milyar dolar) rekor kar açıkladı. 

Dünyanın en büyük yatırımcılarından biri olan ve 'Global Emeklilik Fonu' olarak adlandırılan kuruluş 2022 yılında ise Rusya - Ukrayna savaşı sonrası oluşan olağandışı piyasa koşulları nedeniyle 1,64 trilyon kronluk rekor zarar açıklamıştı. 

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Norges Bank Yatırım Yönetimi İcra Kurulu Başkanı Nicolai Tangen yaptığı açıklamada, "Yüksek enflasyona ve jeopolitik çalkantılara rağmen, 2023 yılında hisse senedi piyasası zayıf bir yıl olan 2022′ye kıyasla çok güçlüydü. Özellikle teknoloji hisseleri çok iyi performans gösterdi" dedi. 

Norveç’in dünyanın en büyük egemen servet fonu, 1990′larda ülkenin petrol ve gaz gelirlerini yatırıma dönüştürmek amacıyla kuruldu. Fon bugüne kadar dünya çapında 70 ülkede 8 bin 500′den fazla şirkete para yatırdı.


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