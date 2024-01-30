Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

19€+vergilerle olan hatlar:

15€+vergilerle olan hatlar:

9€+vergilerle olan hatlar:

5€+vergilerle olan hatlar:

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar

Kampanya Kıbrıs uçuşlarında toplam 8.500 koltuk için geçerli olacak.

Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

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