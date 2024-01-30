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Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

30.01.2024 - 15:05 | Son Güncelleme :
Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Pegasus, 30-31 Ocak'ta alınacak biletlerle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne 12 Şubat-4 Nisan 2024 tarihlerinde yapılacak seyahatleri 5 eurodan başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Pegasus, 30-31 Ocak’ta alınan ve 12 Şubat- 4 Nisan 2024 uçuş tarihli Kıbrıs biletlerini 5 euro+vergilerden başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

Kampanya Kıbrıs uçuşlarında toplam 8.500 koltuk için geçerli olacak.

Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar

5€+vergilerle olan hatlar:

Ercan-Adana

Ercan-İzmir

Ankara- Ercan-Ankara

İstanbul Sabiha Gökçen- Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen 

9€+vergilerle olan hatlar:

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İzmir-Ercan

Ercan-Kayseri

Antalya-Ercan

Ercan-Antalya

Ercan-Diyarbakır

Ercan-Gaziantep

15€+vergilerle olan hatlar:

Adana-Ercan 

19€+vergilerle olan hatlar:

Kayseri-Ercan

Diyarbakır-Ercan

Gaziantep-Ercan


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