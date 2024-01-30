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Euro bölgesi resesyondan kıl payı kurtuldu

30.01.2024 - 15:25 | Son Güncelleme :
Euro bölgesi resesyondan kıl payı kurtuldu | Genel Haberler

Euro bölgesi 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 0 büyüme kaydederken 2023 yılında yüzde 0,5 büyüdü.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Euro bölgesi ekonomisi, açıklanan verilere göre 2023'ün ikinci yarısında ekonomik durgunluk olarak adlandırılan resesyondan kıl payı kurtuldu. 

AB ekonomisi, yüksek faiz oranları, hane halkı harcamalarını etkileyen maliyetlerin yükselmesi ve zayıflayan küresel talep gibi birçok faktörden etkilendi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle yükselen enerji fiyatları AB'nin büyümesini de etkiledi. 

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Ekim-Aralık dönemini kapsayan dördüncü çeyrek için AB'nin euro bölgesi yüzde 0 büyüme kaydetti. Bu rakam Bloomberg'in yüzde 0,1 daralma tahminini aştı. Eğer Bloomberg'in tahmini tutsaydı Euro bölgesi 3. çeyrek sonrası üst üste iki çeyrek daralarak resesyona girecekti. Veriler ayrıca AB ve euro bölgesi ekonomilerinin 2023 yılının tamamında bir önceki yıla göre yüzde 0,5 büyüdüğünü gösterdi. 

Ekonomik araştırma şirketi Capital Economics'ten Jack Allen-Reynolds, "Geçmişteki parasal sıkılaştırmanın etkilerinin devam etmesi ve maliye politikasının daha kısıtlayıcı hale gelmesi nedeniyle bu yılın ilk yarısında da ekonominin yatay seyredeceğini düşünüyoruz" dedi.

 


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