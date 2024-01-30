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ETSO’da 2. GES toplantısı

30.01.2024 - 15:39 | Son Güncelleme :
ETSO’da 2. GES toplantısı | Kobi Haberleri

Erzurum 2. Organize Sanayi Bölgesi’nin (2.OSB) yapılaşmanın durdurulduğu 1. ve 2. Etap alana kurulması planlanan güneş enerji santralinin (GES) kurulması için Erzurum Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ETSO) öncülüğünde başlatılan çalışmalar devam ediyor.

GES çalışmaları kapsamında ilki geçtiğimiz Aralık ayında düzenlenen istişare toplantısının ikincisi yine ETSO’nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın başkanlığında Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya; KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş, TKDK Saha Kontrol Amiri Muhammet Mutlu, ETSO Yönetim Kurulu Üyeleri; Celalettin Çetinkaya ve Fırat Karakaya, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Başkanı/ETSO Meclis Üyesi İsmail Suci, TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Kübra Alioğulları ile 1. OSB Müdürü İhsan Ateş ve yatırımcı firmaların temsilcileri katıldı.

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Toplantının açış konuşmasını yapan Başkan Özakalın, yapılaşmanın durdurulduğu 1. ve 2. Etap alanda güneş enerjisi santrali (GES) kurulması yönünde 2. OSB Yönetiminin görüş birliğine vardığını ifade ederek, şehirdeki sanayici firmaların ucuz enerji ihtiyacının karşılanması ve söz konusu 216 hektarlık alanın değerlendirilmesi amacıyla GES projesini hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti.

SANAYİCİLERE UCUZ ENERJİ İMKANI 

ETSO öncülüğünde başlatılan çalışmalarda istişare ve ortak akılla hareket etmeye büyük önem verdiklerini kaydeden Başkan Özakalın, 2. OSB Yönetimi olarak 1. ve 2. Etaba yapılacak bir GES yatırımından kâr elde etmeyi öncelikli olarak düşünmediklerini, esas olanın şehirdeki üretici firmaların ucuz ve sürdürülebilir enerjiye erişimini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Projeyi hayata geçirmek için önlerinde farkı iki seçenek olduğunu dile getiren Başkan Özakalın şunları söyledi; “Geçtiğimiz ay yaptığımız ilk istişare toplantısında sanayicilerimizin düşüncelerini aldık, önerilerini dinledik. İkincisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantıda da; projeyle ilgili olarak bugüne kadar yaptığımız çalışmaları yatırımcılarımızla paylaşarak bir kez daha görüşlerini alacağız. Toplantının sonunda hazırlayacağımız raporu da Sayın Valimizin başkanlığında toplanacak 2.OSB Yönetim Kurulumuzda istişare edip yol haritamızı belirleyeceğiz.”

Erzurum’a büyük bir katma değer sağlayacak GES projesinin bir an önce hayata geçirilmesi için çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirten Özakalın, sürece destek veren 2. OSB Yönetim Kurulu ve Müteşebbis Heyeti üyeleri ile toplantıya iştirak eden firmaların temsilcilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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YATIRIMCILAR BİLGİLENDİRİLDİ 

Toplantıda daha sonra ETSO Yönetim Kurulu Üyesi ve 2. OSB Müdürü Fırat Karakaya ile projenin teknik sorumlusu Elektrik Mühendisi Cüneyt Gülakar, projeyle ilgili teknik bilgiler verip firma temsilcilerinin sorularını cevaplandırdılar.

Toplantıda, KOSGEB İl Müdürü Lütfullah Aktaş da, KOSGEB’in Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında sunulan, “Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi” ve “Sanayide Temiz ve Döngüsel Ekonomi” başlıklı iki projenin teklif çağrılarıyla ilgili firma temsilcilerine bilgilendirme yaptı.

İstişare toplantısına TKDK Erzurum Koordinatörlüğü’nü temsilen katılan Saha Kontrol Amiri Muhammet Mutlu ise Şubat ayında açıklanması beklenen IPARD 3 Destek Programı kapsamında başta GES yatırımları olmak üzere farklı alanlarda verilebilecek desteklerle ilgili açıklamalarda bulundu.

 


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