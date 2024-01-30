Fransa'nın büyüme verileri açıklandı | Genel Haberler

Fransa'nın 2023 yılında tahminlerin biraz altında yüzde 0,9 büyüdüğü açıklandı. Böylece Fransa, 2023 yılında Almanya'dan daha iyi bir büyüme performansı gösterdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Fransız ekonomisi 2023'te yüzde 0,9 büyüdü. Fransız ekonomisinin yılın son iki çeyreğinde durgunluk yaşadı. Euro bölgesinin ikinci büyük ekonomisindeki yıllık büyüme rakamı, hükümetin yüzde 1'lik tahmininin biraz altında gerçekleşti. Fransa 2022 yılında yüzde 2,5 büyümüştü.

INSEE istatistik kurumuna göre Fransa, ekonominin yüzde 0,7 oranında büyüdüğü ikinci çeyrek dışında yılın büyük bölümünde sıfır büyüme kaydetti. Ekonominin temel lokomotifi olan hane halkı tüketimi, 2023'te genel olarak yüzde 0,7'ye yavaşlayarak yılın son üç ayında hafif bir düşüş yaşadı.

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Ancak Fransa, euro bölgesinin en büyük ekonomisi olan ve 2023 ve 2024'te resesyona girmesi beklenen Almanya'dan daha iyi bir büyüme performansı gösterdi.

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