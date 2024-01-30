Botaş'tan açıklama: Doğal gaza Şubat'ta zam yok | Genel Haberler

BOTAŞ, 2024 yılı Şubat ayı doğal gaz toptan satış tarifesine zam yapılmadığını açıkladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şöyle:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım-işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

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Bu kapsamda, Kuruluşumuz tarafından 1 Şubat 2024 tarihinden itibaren geçerli olan Doğal Gaz Toptan Satış Fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında konutlarda Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.

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