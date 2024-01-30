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Ekonomik güven endeksi arttı

30.01.2024 - 10:47 | Son Güncelleme :
Ekonomik güven endeksi arttı | Ekonomi Haberleri

Ekonomik güven endeksi Aralık ayında 96,4 iken, Ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Ekonomik Güven Endeksi’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki aya göre Ocak ayında tüketici güven endeksi yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 değerini, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,5 oranında azalarak 102,9 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 4,0 oranında artarak 116,8 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1 oranında azalarak 115,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,3 oranında artarak 90,9 değerini aldı.


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