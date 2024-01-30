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AB'de otomobillere 'kara kutu' zorunluluğu geliyor

30.01.2024 - 10:43 | Son Güncelleme :
AB'de otomobillere 'kara kutu' zorunluluğu geliyor | Genel Haberler

Uçaklardaki kara kutu benzeri bir cihaz Avrupa Birliği'nde satılan tüm yeni otomobillerde zorunlu hale geliyor. Cihazlar kaza öncesi ve sonrası otomobildeki tüm verileri kaydedecek.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Avrupa Birliği, Temmuz 2024 tarihinden itibaren yeni satılan tüm otomobillerde otomobilin kara kutusu olarak da tabir edilen "Olay Veri Kaydedici" (EDR) cihazı bulundurulmasını zorunlu hale getiriyor. EDR'ler, olası bir kaza öncesi ve sonrası bir kaç saniye boyunca aracın hız, fren, yoldaki konumu ve aracın güvenlik sistemlerinin durumu gibi verileri kaydedecek. Sistem 2018'den bu yana araçlarda zorunlu olarak bulunduran acil çağrı sistemi ile entegre çalışacak.

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HANGİ DURUMLARDA ÇALIŞACAK? 

EDR cihazları hava yastıklarının çalışması, emniyet kemerlerinde ani gerilme olması, çarpma ile araba kaputunda fiziksel değişiklik olması veya hızda saatte 8 kilometreden fazla ani değişiklik olması durumunda otomatik çalışmaya başlayacak. 

HANGİ ARAÇLARA TAKILACAK? 

Kaza olması durumunda veriler sadece yetkililer tarafından incelenebilecek. Bu cihazlar arabanın şasi numarasına göre kayıt yapacak ancak kaza yapanın kimliğinin gizli kalması için şasi numaralarının son 4 haneleri gizli kalacak. 
EDR'ler 8 koltuğa kadar olan M1 sınıfı binek otomobiller için zorunlu olacak. Ayrıca, ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen kamyonetler de dahil olmak üzere N1 sınıfı ticari araçlar da kara kutunun otomotiv eşdeğeri ile donatılacak.

ABD'DE YASA TEKLİFİ 

Halk arasında kara kutu olarak bilinen uçuş kayıt cihazları, 1960'ların sonlarındandan bu yana uçuşlarda bulunuyor. Bu aletler uçuş boyunca tüm verileri kaydediyor. Olası kazalarda kolay bulunması için parlak renkte üretiliyorlar. 
ABD'de de bu cihazların 2012'de zorunlu hale getirilmesi konusunda yasa teklifi verildi ancak teklid 2019 yılında geri çekildi. 2022 yılından bu yana yeni bir yasa üzerinde çalışmalar devam ediyor. 

 

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