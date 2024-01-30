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Çiçeksepeti'ne soruşturma açıldı

30.01.2024 - 10:41 | Son Güncelleme :
Çiçeksepeti'ne soruşturma açıldı | Genel Haberler

Rekabet Kurumu, Çiçeksepeti'ne platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak nedeniyle soruşturma açılmasına karar verdi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ’nin platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatmak ve kendi bayileri lehine davranışlarda bulunmak suretiyle 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddialarına yönelik yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı. 

Önaraştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri 11.01.2024 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak; Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına, 24-03/23-M sayı ile karar verdi.


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