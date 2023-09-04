Petrol fiyatları, OPEC+'nın desteğiyle istikrarlı | Genel Haberler

Petrol fiyatları, OPEC+ liderlerinin arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştıracağı beklentisiyle Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yatay seyrediyor.

Petrol fiyatları, OPEC+ liderlerinin arz kesintilerinin piyasayı sıkılaştıracağı beklentisiyle Kasım ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yatay seyrediyor.

West Texas Intermediate, haftanın işlemlerinin başlamasıyla birlikte ilk yükselişin ardından varil başına 85 doların üzerinde pek değişmedi. WTI'ın hızlı spread'i de dahil olmak üzere temel göstergeler son günlerde önemli ölçüde genişledi ve gösterge ABD vadeli kontratlarının geçen hafta yüzde 7'den fazla artmasının ardından koşulların daha da sıkılaştığını gösterdi.

Rusya, önümüzdeki günlerde açıklanacak azaltımlarla ilgili daha fazla ayrıntıyla birlikte ihracat kısıtlamalarını genişleteceğini duyurdu. OPEC+ ittifakının gidişatını Moskova ile birlikte belirleyen Suudi Arabistan'ın, traderlar tarafından gönüllü kısıtlamaları Ekim ayına iterek aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Singapur'da düzenlenen bir endüstri konferansında piyasanın ağır topları ağırlığını koydu. Vitol Grup CEO'su Russell Hardy, APPEC'te OPEC+ kesintilerinin başarılı olduğunu söyledi. Aynı toplantıda Trafigura Group'un petrol ticaretinden sorumlu eşbaşkanı Ben Luckock, grubun kesintilerinin fiyatları artırdığını, Suudi Arabistan'ın pazar hedefleri açısından olağanüstü bir iş çıkardığını bildirdi.

Petrolün şansı, ilk yarının durgunluğunun ardından bu çeyrekte iyileşti; arz kesintileri, ABD stoklarındaki düşüşle birlikte piyasanın yeniden dengelendiğine dair işaretler gösteriyor. Ham petrole ek destek, ABD Merkez Bankası'nın faiz artırım kampanyasını bitirmeye yakın olabileceği yönündeki spekülasyonların yanı sıra Çin'in büyümeyi destekleme çabalarının ivme kazanmaya başlayabileceğine dair işaretlerden geldi.

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