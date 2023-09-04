Nestle, fıstık alerjisi şirketini İsviçreli sağlık grubuna sattı | Genel Haberler

Nestle SA, yer fıstığı alerjisi ilacı işini, gıda şirketinin gişe rekorları kıran bir tedavi olacağı umudundan vazgeçmesinin ardından İsviçreli sağlık grubu Stallergenes Greer'e sattı.

Nestle SA, yer fıstığı alerjisi ilacı işini, gıda şirketinin gişe rekorları kıran bir tedavi olacağı umudundan vazgeçmesinin ardından İsviçreli sağlık grubu Stallergenes Greer'e sattı.

Fiyatı açıklanmadı. Nestle, Stallergenes'ten kilometre taşı ödemeleri ve telif ücretleri alacağını açıkladı. Temmuz ayında Bloomberg News, Stallergenes'in ABD Gıda ve İlaç İdaresi'nden onay alan ilk yer fıstığı alerjisi tedavisi olan Palforzia için olası bir anlaşma hakkında görüşmelerde bulunduğunu bildirdi.

Nestle, Palforzia'nın üreticisini 2020 yılında CEO Mark Schneider'ın sağlığa yönelik en büyük adımlarından birini yapmasıyla 2,6 milyar dolara satın aldı. Ancak yeni ilacın kullanımı beklentileri karşılayamadı ve şirket Kasım ayında terapiye yönelik stratejik bir inceleme başlattı. Bu yılın başlarında Nestle'nin, yer fıstığı ilacına 1,9 milyar frank değer düşüklüğü ücreti ödeyeceğini açıklayarak değerinin büyük kısmını zarar kaydettiği belirtildi.

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