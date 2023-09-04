Dış ticaret verileri açıklandı | Piyasa Haberleri

Dünyada üretim ve ticaretteki durgunluğa rağmen, Ağustos ayında ihracat arttı, ithalat azaldı. İhracat 21,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.

İhracat, Ağustos ayında %1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, tarihin en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaşılmış ve ihracatta önemli sektörlerimiz de sekiz aylık performans gücünü korumuş bulunuyor.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:



"AĞUSTOS AYINDA İHRACAT ARTAR İKEN, İTHALATTA AZALMA GERÇEKLEŞMİŞTİR"



2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde ihracatımız 6 Şubat tarihinde ülkemizde yaşanan büyük deprem felaketine rağmen dünya ekonomisinde durgun bir seyir izleyen üretim ile ticaret hacmine ve ayrıca dünya ticaret fiyatları ile emtia fiyatlarındaki ciddi düşüşe rağmen, geçtiğimiz yılki seviyesine yakın 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ağustos ayı itibarıyle son 12 aylık ihracat ise %1,2 oranında artış ile 253 milyar 574 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

Ülkemiz G-20 ülkeleri arasında 2. çeyrekte mal ihracatını artıran sadece 3 ülkeden biri olup, Türkiye %2,3 (mevsimsellikten arındırılmış) artış ile Fransa’nın ardından ikinci çeyrekte ihracatını arttıran 2. Ülke konumundadır.



2023 Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, motorlu kara taşıtları ihracatı %19,4 oranında artarak 19 milyar 890 milyon dolar; kazan ve makine ihracatı %16,1 oranında artarak 16 milyar 571 milyon dolar; elektrikli makina ve cihaz ihracatı ise %16,9 oranında artarak 9 milyar 983 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



Kaydedilen bu başarıda, kararlılıkla uygulanan ihracata dayalı büyüme modeli, ihracatçılarımızın fedakar çalışmaları, Ticaret Bakanlığımız, Eximbank ve Merkez Bankamızın ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar katkılarının önemli rolü olmuştur.



Önemli bir diğer gelişme ise, katma değerli ihracattaki artıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında %36,9 olan orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatının imalat içindeki payı, bu yılın ilk sekiz ayında %40,6’a yükselmiştir.



Ticaret Bakanlığı olarak, depremin ihracatımız üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz. Depremin ilk etkisi ile 2023 yılı Şubat ayında ihracatımız %6,7 oranında daralmıştı. Deprem bölgesindeki illerimize daha yoğun bir şekilde olmak üzere, deprem hariç illerimizde de ihracatın dolaylı olarak etkilendiği gözlenmektedir.

"AĞUSTOS AYINDA İTHALATTA AZALMA SAĞLANMIŞTIR"

2023 yılı Ağustos ayında ithalatımız ise %6,3 azalışla 30 milyar 494 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ocak-Ağustos dönemde ise ithalat toplamı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,5 oranında artışla 247 milyar 321 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalattaki dönemsel artış, önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklanmakta olup, nitekim bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 13,5 milyar dolar artışla (%145,9 artış), ilk 8 ayda toplam 22 milyar 776 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu kapsamda, altın hariç ithalat, Ocak-Ağustos döneminde %2,3 oranında gerileme ile 224 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında ithalattaki artışın temel belirleyicisi olan enerji ithalatı ise, Ocak-Ağustos döneminde %27,8 oranında gerileme ile 46 milyar 418 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

TL ile yapılan ithalattaki artış oranı da, dikkat çeken bir diğer önemli gelişme olarak gözlenmektedir. Ocak-Ağustos döneminde TL ile ithalatımız %150,8 artarak 361 milyar 585 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu artış ödemeler dengesinin finansmanı açısından olumlu bir gelişmedir.

"DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA, TEMMUZ’A KIYASLA % 27,4 ORANINDA, YILLIK BAZDA % 21,2 ORANINDA AZALMIŞTIR. ALTIN HARİÇ DIŞ TİCARET AÇIĞI AĞUSTOS AYINDA, TEMMUZ’A KIYASLA % 41,9 ORANINDA, YILLIK BAZDA %37,1 ORANINDA AZALMIŞTIR"



Ağustos ayında dış ticaret açığımız ise, Temmuz ayına göre %27,4 oranında, 2022 yılının Ağustos ayına göre %21,2 oranında azalarak, aylık 8 milyar 875 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Altın hariç tutulduğunda ise dış ticaret açığında, Temmuz ayına göre %41,9 oranında, 2022 yılının Ağustos ayına göre %37,1 oranında bir gerileme gözlenmektedir.



İhracatımız küresel ekonomideki yavaşlamaya karşın dayanıklı bir seyir izlerken, zorlu dış şartlar ve bir daha yaşanmaması temennisinde bulunduğumuz deprem felaketine rağmen gözlenen ekonomik büyüme performansımız, üretim tarafındaki dayanaklılığımızı göstermektedir. 2021 yılında, tarihinde ilk defa %1 seviyesinin üzerine çıkan küresel ihracattan aldığımız pay; 2022 yılında %1,02’ye; 2023 yılı ilk çeyreğinde ise %1,04 (yıllıklandırılmış) oranına yükselmiştir.



İhracatçılarımıza Eximbank vasıtasıyla 2022 yılında 45 milyar dolar, 2023 yılı ilk 8 ayında toplam 25,8 milyar dolar destek sağlanmıştır. Önemli diğer bir girişimimiz ise, Eximbank’ın sermayesi yakın zamanda 6,8 milyar TL (%40) artırılmış ve toplam sermaye 20,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Bu 6,8 milyar TL’lik artışın krediye çarpan etkisi en az 70 milyar liralık bir kaynak olmuş ve ihracatçılarımıza daha fazla kredi verme imkânı sağlanmıştır.

Bakanlığımızın sağlamış olduğu desteklerin yanı sıra, Merkez Bankamızın ihracatçılarımızın finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla son dönemde aldığı kararların ihracatımıza olumlu yansıyacağı değerlendirilmektedir.



Önümüzdeki süreçte, ticaret diplomasimizi güçlendirme, ihracatımızın menzilini ve hacmini büyütme ve ülkemizi yatırımlarda cazibe merkezi yapma hedeflerimiz doğrultusundaki çalışmalar karalılıkla sürdürülüp, bu nihai hedefler doğrultusunda üretim, yatırım ve ihracata yönelik desteklerin etkin ve verimli bir şekilde sunulması amacıyla çalışmalara devam edilecektir.

Yaşadığımız deprem felaketine ve küresel ekonomideki yavaşlamaya rağmen ihracatımız dayanıklı seyrini sürdürmektedir.



Ağustos ayında ihracatımız %1,6 oranında artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükseldi. Böylelikle en yüksek Ağustos ayı ihracat değerine ulaştık.… pic.twitter.com/uRniK0jdQG — Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) September 4, 2023

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