Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası | Genel Haberler

Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası
Pegasus, gidiş-dönüş olmak üzere yurt dışı uçak biletlerinde kampanya düzenledi. 1090 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa çıktı.
Pegasus yeni yurt dışı bilet kampanyası düzenledi. Sofya'ya 1090, Bratislava'ya 1425, Priştine'ye 1458, Kutaisi'ye 1627, Viyana'ya 1659, Stuttgart'a 1961, Zürih'e 1965, Bükreş'e 2101, Londra'ya 2192, Prag'a 2469 liradan başlayan fiyatlarla biletler satışa sunuldu.
Tarih aralıkları değiştirilerek uygun fiyatlı biletler tercih edilebiliyor.