  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine yeni katkı
‹ Önceki Haber Bakan Yumaklı: 1,2 milyar TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor Bakan Yumaklı: 1,2 milyar TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor Sonraki Haber › Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası

Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine yeni katkı

24.05.2024 - 17:00 | Son Güncelleme :
Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine yeni katkı | Ekonomi Haberleri

Türkiye doğal gaz üssü olma yolunda hamlelerine devam ediyor. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine satılması için iş birlikleri artırılıyor.

Türkiye ve Azerbaycan, doğal gazda kendilerinin yanı sıra Avrupa’nın da arz güvenliğini sağlamaya dönük adımlar atıyor. Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya ulaştırılması için yeni ortaklıklar geliştirilirken mevcut iş birlikleri de derinleştiriliyor.

İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 Mayıs’ta Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanlar Bayraktar ve Cabbarov arasında Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.

ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ

Anlaşma ile iki ülke ilişkileri yeni bir boyuta geçti. Türkiye ve Azerbaycan hem kendi arz güvenliklerine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacak örnek bir çalışmaya imza attı.

Haberin Devamı

KAPASİTE ARTACAK

Buna göre; 2030 yılına kadar Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğal gazı, Türkiye'ye ilave hacimle ulaşacak. Bu gazın bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilecek. Bu amaçla TANAP ve Bakü- Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarının kapasiteleri arttırılacak.

TÜRKMEN DOĞAL GAZI

Anlaşma ile Türkmenistan doğal gazının, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye gelmesi konusunda da mutabık kalan iki ülke, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı da devreye alacak.

NAHÇIVAN’A DOĞAL GAZ

Önümüzdeki kış Azerbaycan’dan gelen doğal gaz, Türkiye üzerinden bu boru hattıyla Nahçıvan’a teslim edilecek. Böylece iki kardeş ülke arasındaki doğrudan ilk doğal gaz enterkoneksiyonu gerçekleşmiş olacak.

İLETİM SİSTEMLERİ

İki ülke, Avrupa’ya daha fazla doğal gaz tedarik edilebilmesi için Avrupa ülkelerinin doğal gaz iletim sistemlerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmalar yürütülecek.

ÜLKE EKONOMİLERİNE KATKI

Türkiye ile Azerbaycan’ın doğal gaz alanındaki iş birliği geçmişten günümüze her iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde sürüyor. İki ülke, daha önce Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile enerjide önemli iş birliklerine gitmişti. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz iletilmesini hedefleyen TANAP projesi de iki ülkenin ortak çalışma alanlarını derinleştirmişti.

Haberin Devamı

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.677 Değişim: -1,07% Hacim : 90.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.661 24.05.2024 Yüksek 10.811
Açılış: 10.784
32,2247 Değişim: 0,14%
Düşük 32,1349 24.05.2024 Yüksek 32,2817
Açılış: 32,1791
34,9384 Değişim: 0,27%
Düşük 34,7807 24.05.2024 Yüksek 35,0029
Açılış: 34,845
2.418,50 Değişim: 0,36%
Düşük 2.407,79 24.05.2024 Yüksek 2.433,26
Açılış: 2.409,90
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.