Türkiye ve Azerbaycan’dan Avrupa’nın doğal gaz arz güvenliğine yeni katkı | Ekonomi Haberleri

Türkiye doğal gaz üssü olma yolunda hamlelerine devam ediyor. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine satılması için iş birlikleri artırılıyor.

Türkiye ve Azerbaycan, doğal gazda kendilerinin yanı sıra Avrupa’nın da arz güvenliğini sağlamaya dönük adımlar atıyor. Azerbaycan doğal gazının Türkiye’ye ve buradan da Avrupa’ya ulaştırılması için yeni ortaklıklar geliştirilirken mevcut iş birlikleri de derinleştiriliyor.



İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI



Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 14 Mayıs’ta Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından Bakanlar Bayraktar ve Cabbarov arasında Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.



ÖRNEK İŞ BİRLİĞİ



Anlaşma ile iki ülke ilişkileri yeni bir boyuta geçti. Türkiye ve Azerbaycan hem kendi arz güvenliklerine hem de Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayacak örnek bir çalışmaya imza attı.

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KAPASİTE ARTACAK



Buna göre; 2030 yılına kadar Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğal gazı, Türkiye'ye ilave hacimle ulaşacak. Bu gazın bir kısmı Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletilecek. Bu amaçla TANAP ve Bakü- Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hatlarının kapasiteleri arttırılacak.



TÜRKMEN DOĞAL GAZI



Anlaşma ile Türkmenistan doğal gazının, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye gelmesi konusunda da mutabık kalan iki ülke, Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nı da devreye alacak.



NAHÇIVAN’A DOĞAL GAZ



Önümüzdeki kış Azerbaycan’dan gelen doğal gaz, Türkiye üzerinden bu boru hattıyla Nahçıvan’a teslim edilecek. Böylece iki kardeş ülke arasındaki doğrudan ilk doğal gaz enterkoneksiyonu gerçekleşmiş olacak.



İLETİM SİSTEMLERİ



İki ülke, Avrupa’ya daha fazla doğal gaz tedarik edilebilmesi için Avrupa ülkelerinin doğal gaz iletim sistemlerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmalar yürütülecek.



ÜLKE EKONOMİLERİNE KATKI



Türkiye ile Azerbaycan’ın doğal gaz alanındaki iş birliği geçmişten günümüze her iki ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak şekilde sürüyor. İki ülke, daha önce Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile enerjide önemli iş birliklerine gitmişti. Azerbaycan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya gaz iletilmesini hedefleyen TANAP projesi de iki ülkenin ortak çalışma alanlarını derinleştirmişti.

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