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Bakan Yumaklı: 1,2 milyar TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor

24.05.2024 - 16:09 | Son Güncelleme :
Bakan Yumaklı: 1,2 milyar TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

<p>Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı &uuml;zerinden a&ccedil;ıklamada bulundu. Yumaklı&nbsp;1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme &ouml;demesinin bug&uuml;n &ccedil;ift&ccedil;ilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote class="twitter-tweet">
<p dir="ltr" lang="tr">1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme &ouml;demesini bug&uuml;n &ccedil;ift&ccedil;ilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.<br /><br />Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 <a href="https://t.co/HNxx6pqYWb">pic.twitter.com/HNxx6pqYWb</a></p>
&mdash; İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) <a href="https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1793988277743255689?ref_src=twsrc%5Etfw">May 24, 2024</a></blockquote>


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