Bakan Yumaklı: 1,2 milyar TL bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor | Genel Haberler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı "1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz." dedi.

<p>Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Yumaklı 1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. </p>

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<p dir="ltr" lang="tr">1 milyar 221 milyon 785 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.<br /><br />Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 <a href="https://t.co/HNxx6pqYWb">pic.twitter.com/HNxx6pqYWb</a></p>

— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) <a href="https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1793988277743255689?ref_src=twsrc%5Etfw">May 24, 2024</a></blockquote>

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