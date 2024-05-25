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3 şirket daha halka arz oluyor

25.05.2024 - 09:21 | Son Güncelleme :
3 şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Sermaye Piyasası Kurulu Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda'nın halka arzına onay verdi.

Borsa İstanbul'a yeni şirketler geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 3 halka arza onay verdi. SPK, Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda’nıh halka arzını onayladı.

Horoz Lojistik 55 lira, Yiğit Akü 34.68 lira, Altınkılıç Gıda 22.98 liradan halka arz olacak.

Talep toplamaların önümüzdeki hafta içi gerçekleştirilmesi bekleniyor.


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