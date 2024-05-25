3 şirket daha halka arz oluyor | Piyasa Haberleri

Borsa İstanbul'a yeni şirketler geliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, 3 halka arza onay verdi. SPK, Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda’nıh halka arzını onayladı.

Sermaye Piyasası Kurulu Horoz Lojistik, Yiğit Akü ve Altınkılıç Gıda'nın halka arzına onay verdi.

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