  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Pegasus'tan indirimli bilet satışı
‹ Önceki Haber Uluslarası piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları ABD enflasyon verisine odaklandı Uluslarası piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları ABD enflasyon verisine odaklandı Sonraki Haber › Bakan Bolat'tan cari açık açıklaması: 37.5 milyar dolara geriledi Bakan Bolat'tan cari açık açıklaması: 37.5 milyar dolara geriledi

Pegasus'tan indirimli bilet satışı

12.03.2024 - 11:57
Pegasus'tan indirimli bilet satışı | Genel Haberler

Pegasus 13 Mart 2024'e kadar alınan biletlerle 7 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihlerinde yurt içi uçuşlarda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri vergiler hariç yüzde 25 indirim yaptı.

Pegasus yeni indirim kampanyasını açıkladı. Marka, 13 Mart 2024 tarihine kadar alınan biletlerle 7 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günü uçuşlarında yüzde 25 indirim yapıyor.

Kampanyadan 0-2 yaş bebek yolcular faydalanamazken çocuk yolcular 18 yaşından büyük üye üzerinden bağlı üyelikle indirimli uçuş hak edebiliyor.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
1.003 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.002 TL        
EURO
996 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.