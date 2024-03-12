Pegasus'tan indirimli bilet satışı | Genel Haberler

Pegasus 13 Mart 2024'e kadar alınan biletlerle 7 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihlerinde yurt içi uçuşlarda Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri vergiler hariç yüzde 25 indirim yaptı.

Pegasus yeni indirim kampanyasını açıkladı. Marka, 13 Mart 2024 tarihine kadar alınan biletlerle 7 Mayıs-6 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacak olan Salı, Çarşamba ve Perşembe günü uçuşlarında yüzde 25 indirim yapıyor.

Kampanyadan 0-2 yaş bebek yolcular faydalanamazken çocuk yolcular 18 yaşından büyük üye üzerinden bağlı üyelikle indirimli uçuş hak edebiliyor.

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