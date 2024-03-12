Uluslarası piyasalarda bugün... Asya ve Avrupa borsaları ABD enflasyon verisine odaklandı | Piyasa Haberleri

ABD'de Fed'in faiz indirimi zamanlamasını etkileyebilecek enflasyon raporu öncesinde Asya'da hisse senetleri Salı günü çoğunlukla yükseldi. Avrupa borsaları da güne yükselişle başladı.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi

Japonya'nın Nikkei 225 endeksi Japonya Merkez Bankası'nın gelecek ay negatif gösterge faiz oranını artıracağı beklentisiyle yüzde 0,1'den az kayıpla 38.797,51 puana geriledi. Bu spekülasyon Japon yeninin ABD doları karşısında yükselmesine neden oldu. Salı günü erken saatlerde dolar 146,95 yenden 147,41 yene yükseldi.

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Çin piyasaları ise karışık seyrediyor. Hong Kong'daki Hang Seng endeksi, gayrimenkul geliştiricileri ve teknoloji şirketlerinin öncülüğünde yüzde 3,2 artışla 17.124,19 puana yükseldi. Mali açıdan zorluk yaşayan emlak şirketi Country Garden'ın hisseleri yüzde 5,2 arttı. 300 milyar doları aşan borcunu ödemekte zorlanan bir diğer melak şirketi China Evergrande yaklaşık yüzde 28, Sunac China Holding ise yüzde 10 artış değerlendi. Şanghay Endeksi yüzde 0,4 kayıpla 3.055,94 puana geriledi.

Asya'nın diğer bölgelerinde Avustralya S&P/ASX 200 yüzde 0,1 artışla 7.712,50 puana yükseldi. Güney Kore'nin Kospi endeksi yüzde 0,8 artışla 2.681,81 puana yükseldi.

AVRUPA BORSALARI

Avrupa'nın ana borsaları, yatırımcıların ABD enflasyon verileri öncesi Salı günü işlem başlangıcında yükseldi. Londra'nın FTSE 100 endeksi, önümüzdeki aylarda İngiltere'de faiz oranlarında indirime gidileceği umutlarının artmasıyla yüzde 0,9 artışla 7.739,06 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,5 artışla 8.056,69 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,4 artışla 17.814,05 puana yükseldi.

WALL STREET BORSALARI

ABD'de gözler bugün açıklanacak enflasyon raporuna çevrilmişken Pazartesi günü S&P 500 yüzde 0,1 kayıpla 5.117,94 puana geriledi. Fiyatlar, bu yıl faiz oranlarında indirim yapılacağına ilişkin beklentiler ve ekonominin oldukça dirençli kaldığına dair sinyallerle yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 0,1 artışla 38.769,66 puana yükselirken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,4 düşüşle 16.019,27 puana geriledi.

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PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 25 sent artışla varil başına 78,18 dolardan işlem gördü. Brent ham petrolü 33 sent artışla varil başına 83,54 dolara yükseldi.

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