Bakan Bolat'tan cari açık açıklaması: 37.5 milyar dolara geriledi | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2024 yılı ocak ayında cari açıkta tarihi düşüş yaşandı. Cari açık, Mayıs 2023'te 60,1 milyar dolar yıllık açıktan Ocak 2024'te yıllık 37,5 milyar dolara geriledi" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2023 yılı Ocak ayında 10,4 milyar dolar olan cari işlemler açığı yüzde 75,5 azalışla, 2024 yılı Ocak ayında 2,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 2023 yılı Mayıs ayında 60,1 milyar dolar olarak gerçekleşen yıllıklandırılmış cari işlemler açığı, sonraki aylarda 22,6 milyar dolar azalarak 2024 Ocak ayı itibariyle 37,5 milyar dolara gerilemiştir. 2023 yılı Temmuz ayından itibaren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı istikrarlı bir biçimde düşmüş ve böylelikle her ay cari işlemler hesabındaki iyileşmeyi desteklemiştir. 2024 yılı Ocak ayında cari açıktaki gerilemede ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının yıllık yüzde 64,8 oranında azalarak 4,4 milyar dolar gerçekleşmesi etkili olmuştur. Hizmet gelirleri 2024 yılı Ocak ayında yıllıklandırılmış bazda rekoru yineleyerek 100 milyar doları aşmıştır. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 47,8 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

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'MAKROEKONOMİK İSTİKRARI GÜÇLENDİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Bakanlık tarafından açıklanan geçici dış ticaret istatistiklerine göre şubat ayında dış ticaret açığının yüzde 42,3 oranında azalarak 7 milyar dolar olarak gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Bolat, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda cari işlemler açığında geçtiğimiz yılın ikinci yarısından itibaren yıllıklandırılmış bazda görülen düşüşün önümüzdeki dönemde devam etmesi beklenmektedir. Cari işlemler hesabında kalıcı iyileşme ile gerekli makroekonomik istikrarı güçlendirmeyi hedefliyoruz. Ekonomi yönetimi olarak bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atarken bir yandan da sürdürülebilirlik esaslı kalıcı bir yatırım iklimi tesis etmeye, verimlilik ve rekabet gücümüzü artıracak yapısal reformları uygulamaya koymaya kararlıyız. Uygulamış olduğumuz ekonomi politikasının somutlaşan çıktıları içeride ve dışarıda güven vermeye devam etmektedir. Bu çerçevede uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in geçen hafta ülke kredi notumuzu yükseltmesi ekonomi programımıza uluslararası ölçekte artan güvenin bir yansımasıdır. Mal ve hizmet ihracatındaki artışlar, ithalattaki gerileme neticesinde bir taraftan daha dengeli bir ekonomik büyüme kompozisyonu sağlanırken diğer taraftan cari işlemler hesabındaki iyileşmeler makroekonomik istikrarı güçlendirmeye katkı sunmaktadır."

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