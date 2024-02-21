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Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza

21.02.2024 - 10:54 | Son Güncelleme :
Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza | Genel Haberler

Rekabet Kurulu tarafından Nestle Türkiye Gıda Sanayi AŞ hakkında yürütülen soruşturmada yaklaşık 346 milyon TL idari para cezasına hükmedildi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Rekabet Kurulu soruşturmasında, Nestle’nin, bayilerinin satış fiyatlarına müdahale ettiği ve bayilerin satış yapacakları bölgeleri/müşterileri belirlediği iddiası üzerine 2022 yılının Aralık ayında başlamıştı.

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun, bayilerin satış fiyatlarını özgürce belirleyebilmelerini; ister kapılarına gelsin, ister internet üzerinden gelsin, tüm müşterilerine satış yapabilmelerini güvece altına alıyor.

Buna aykırı hareket eden tedarikçiler de ciddi para cezaları ile karşı karşıya kalıyor. Yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen deliller ve değerlendirmeler ışığında 4054 sayılı Kanunu ihlal ettiği tespit edilen Nestle’ye de bu kapsamda 346.911.505,44 TL idari para cezası verildi.


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