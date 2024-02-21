  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • Ev alacaklara 500 bin lira karşılıksız yardım! Sosyal yardım programları belirlendi...
‹ Önceki Haber Kapalıçarşı'da gram altın 2100 TL'yi aştı... Çeyrek altın ne kadar oldu? Kapalıçarşı'da gram altın 2100 TL'yi aştı... Çeyrek altın ne kadar oldu? Sonraki Haber › Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza Nestle Türkiye'ye 346 milyon lira ceza

Ev alacaklara 500 bin lira karşılıksız yardım! Sosyal yardım programları belirlendi...

21.02.2024 - 10:51 | Son Güncelleme :
Ev alacaklara 500 bin lira karşılıksız yardım! Sosyal yardım programları belirlendi... | Genel Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Yardım Programlarını açıkladı. Ev alacaklara bazı şartlar dahilinde 500 bin liraya kadar kadar destek verilirken bunun dışında yaşlılık aylığı, engelli aylığı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, doğum yardımı da veriliyor.

Burak Taşçı / Hurriyet.com.tr 

Türkiye’de aile, yaşlı, engelli, dul ve yetimlere verilen destekler her geçen gün artırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok farklı durumu içeren kişilere desteklerini sunuyor. Başvuru şartları, kimlerin yararlanabileceği, hangi evrakların gerektiği, ne kadar ödeme yapılacağı ve ödeme dönemlerine kadar birçok veri paylaşıldı.

Haberin Devamı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 500 bin liraya kadar varan destekleri karşılıksız olarak gerekli şartları sağlayan tüm vatandaşlara veriyor.

ENGELLİ AYLIĞINDAN KONUT YARDIMINA KADAR HER ŞEY VAR

Çok farklı alanları içeren desteklerin başında yaşlılık aylığı, engelli aylığı, asker çocuğu yardımı, öksüz ve yetim yardımları, doğum yardımı, konut edindirme yardımı geliyor.

HER ŞEY AÇIKÇA BELİRTİLİYOR

Yardımları almak için hangi şartlara sahip olunması, başvurular ve sonucunda alınacak maaş ya da ücretler 2024 yılı için belirlendi.

EN BÜYÜK YARDIM KONUT ALIMI VE YAPIMINA

Bakanlık, evi kötü durumda olanlara tadilat yardımı, ev yapım ya da alımlarında da 500 bin liraya kadar karşılıksız destek sağlanıyor.

500 BİN LİRA KONUT ALIM-YAPIM DESTEĞİNİN ŞARTLARI NELER?

Barınma yardımları kapsamında, 3294 sayılı Kanun kapsamında sosyoekonomik olarak dezavantajlı durumda olan muhtaç kişi ve hanelerin en temel ve zaruri ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyaçlarının giderilmesine ve yaşam kalitelerinin yükseltilmesine yönelik olarak 18 yaş üstü aile bireylerine, muhtaçlık sınırının altında olan ve sağlıklı barınma şartlarına haiz konutu bulunmayan, en az son bir yıldır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının sorumlu olduğu yerleşim yerinde fiilen yaşayan, nafaka yükümlülüğüne haiz akrabası bulunmayan kişiler faydalanabiliyor. Bu kişiler kimlikleriyle başvurduğunda basit ev onarımlarında 35.000 TL'ye kadar, orta düzey ev onarımlarında 70.000 TL'ye kadar, kapsamlı ev onarımlarında 100.000 TL'ye kadar, prefabrik ev yapımlarında 300.000 TL'ye kadar, betonarme ev yapımları/ev alımlarında 500.000 TL'ye kadar destek veriliyor.

Haberin Devamı

Basit ve orta düzey ev onarımlarında doğrudan aktarım yapılmakta ve kaynağın 6 ay içerisinde harcamasının yapılması gerekli. Kapsamlı ev onarımında ve ev yapımlarında ise kaynak tahsisi sonrası harcama belgeleri karşılığında 1 yıl içerisinde kaynak aktarımı gerçekleştiriliyor.

Ayrıca Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Konut Destek Programı kapsamında eşi vefat etmiş, 18 yaş altı en az üç çocuğa sahip 3294 Sayılı Kanun kapsamındaki kadınlara yönelik ülke genelinde 2023 adet konut yapımını hedefleyen, yerel yönetimler ve hayırseverlerin işbirliğiyle gerçekleştirilecek konut destek programı bulunuyor.

Kontenjan tanımlanan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının bulunduğu ilçelerde ikamet eden 18 yaş üstü aile bireyleri başvuru yapabiliyor ve program kapsamında hane başına 500.000 TL destek sağlanıyor. Ev alımlarında tek seferde ev yapımlarında ise üç dilim halinde kaynak aktarılıyor.

İŞTE TÜM DESTEKLER


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
996 TL        
BORSA
1.003 TL        
DOLAR
1.003 TL        
EURO
1.003 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.