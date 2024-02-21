Küresel piyasalarda bugün... Asya hisseleri Wall Street etkisiyle karıştı | Piyasa Haberleri

Teknoloji hisselerinin Wall Street'i Salı günü düşüşe geçirmesinin ardından Asya borsalarında hisse senetleri Çarşamba günü karıştı. Petrol fiyatları ise yükseldi.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi



Japonya'da ihracatın yüzde 12 arttığını gösteren verilere karşın Tokyo Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 0,2 kayıpla 38.300,00 puana geriledi.

Hong Kong Hang Seng endeksi, yüzde 2,4 artışla 16.642,00 puana ulaştı. Şanghay endeksi yaklaşık yüzde 2,0 artışla 2.979,30 puana yükseldi.

Avustralya'nın S&P/ASX 200 endeksi, Avustralya İstatistik Bürosu'nun ülkenin ücret endeksinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2 oranında arttığını gösteren verilerine rağmen yüzde 0,7 düşüşle 7.608,40 puana geriledi. Güney Kore'de Kospi yüzde 0,2 kayıpla 2.652,62 puana geriledi.

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ABD BORSALARI

Salı günü ABD'deki Wall Street borsalarından S&P 500 endeksi yüzde 0,6 düşüşle 4.975,51 puana geriledi.

Dow Jones endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.563,80 puana geriledi. Nasdaq ise yüzde 0,9 düşüşle 15.630,78 puana geriledi.

PETROL FİYATLARI

ABD gösterge ham petrolü, 13 sent artışla varil başına 77,17 dolara ulaştı. Brent ham petrolü 15 sent artışla varil başına 82,49 dolara yükseldi.

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