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Ne miras, ne de hisse! Hepsi çalışandı, teker teker milyarder oldular... İşte o isimler

12.02.2024 - 12:35 | Son Güncelleme :
Ne miras, ne de hisse! Hepsi çalışandı, teker teker milyarder oldular... İşte o isimler | Genel Haberler

Milyarderlerin bir kısmı servetlerini kurdukları şirket sayesinde elde ederken bir kısmı da aileden kalan miras sayesinde zengin oluyorlar. Ancak küçük bir milyarder topluluğu var ki bu iki gruba da girmiyorlar. Bazı kişiler, bir şirketin sadece çalışanı olarak servet edinebiliyor. Üstelik bu kişilerin şirkette bir ortaklığı da bulunmuyor. Bunların başında Microsoft'ta 1980'de işe giren ve şirketin 2000-2014 yılları arasında CEO'su olan Steve Balmer ve Apple CEO'su Tim Cook geliyor.

Hurriyet.com.tr / Ekonomi Servisi 

Milyarderler genellikle kurdukları ya da ortak oldukları şirketler sayesinde büyük bir servete sahip oluyorlar. Perakende devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, teknoloji dünyasının en büyük şirketlerinden Microsoft'un kurucusu Bill Gates, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, SpaceX'in kurucusu Elon Musk gibi isimler, sahibi oldukları şirketler sayesinde dünyanın en zengini haline geldiler. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre milyarderlerin yüzde 69'u bu şekilde servetlerinin sahibi olduğunu gösteriyor. 

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Bir de aileden gelen miras yoluyla milyarder olanlar da var. Örneğin şekerleme üreticisi Mars'ın kurucusunun torunu Jacqueline Mars ve Hyatt otelinin varisi ve CEO'su Thomas Pritzker'e varlıkları ailelerinden kaldı. Araştırmaya göre ABD'deki milyarderlerin yüzde 27'si servetlerini ailelerinden elde etti. 

SADECE BİR ŞİRKETTE ÇALIŞARAK MİLYARDER OLDULAR

Ancak sadece servet şirket kurararak ya da aileden elde edilmiyor. Araştırmada yüzde 4'lük çok küçük bir kesim de elde ettiği servetlerini bir şirkette çalışarak edindiler. Rapor, bir şirketin kurucusu ya da ortağı olmadan, o firmada alt kademelerden çalışmaya başlayarak yükselen ve milyarder olan ABD'de 26 kişi olduğunu saptadı.

APPLE CEO'SU TIM COOK 

Bir şirkette çalışarak servet edinen kişilerden belki de en ünlüsü Apple CEO'su Tim Cook. 2,1 milyar serveti olan Cook, IBM ve Compaq gibi şirketlerde çalıştıktan sonra 1998'de Apple'da operasyon yöneticisi olarak işe başladı. Şirketin kurucusu Steve Jobs'un 2011'de ölümünden hemen önce istifası üzerine Cook, Apple'ın CEO'su oldu. Cook halen bu görevi yürütmekte. 

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MICROSOFT'UN ESKİ CEO'SU STEVE BALMER

Bir diğer isim ise Microsoft'un eski CEO'su Steve Balmer. Balmer Microsoft'ta 1980'de işe girdi. Ünlü iş insanı, Microsoft'un kurucusu Bill Gates tarafından şirkete alınan 30'uncu çalışan olarak biliniyor. İlk maaşı yıllık 50 bin dolar olan Balmer, zaman içinde yükselerek 2000 yılında Microsoft'un CEO'su oldu. Bu görevi 2014 yılında bırakan Balmer'in net serveti 122 milyar dolar. Steve Balmer, Microsoft'ta çalışırken edindiği servet ile birçok yatırım da yaptı. Kendi şirketler grubunu kuran Balmer, 2014 yılında NBA basketbol takımı Los Angeles Clippers'ı da satın adı. 

BİR ŞİRKETTE ÇALIŞARAK MİLYARDER OLAN DİĞER İSİMLERDEN BAZILARI 

Google'ın 2001 - 2015 yılları arasında CEO'luğunu yapan Eric Schmidt'in 20 milyar doların üzerinde serveti bulunuyor. Finans kuruluşu Veritas'ın CEO'su Ramzi Musallam'ın 9 milyar doları, Microsoft'un eski baş yazılımcısı Charles Simonyi'nin 7.3 milyar doları, yatırım şirketi Blackstone'un operasyon şefi Jonathan Gray'in ise 7.3 milyar dolar serveti bulunuyor. Medikal ürünler şirketi Streyker'in eski CEO'su John Brown'un 7.4 milyar doları, Facebook'un eski başkan yardımcısı Jeff Rothschild'in ise 5.7 milyar doları bulunuyor. 

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