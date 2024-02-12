Küresel piyasalar ne durumda? Avrupa borsaları haftaya yükselişle başlarken petrol düşüşte... | Piyasa Haberleri

Küresel piyasalar ne durumda? Avrupa borsaları haftaya yükselişle başlarken petrol düşüşte...
Asya hisseleri Pazartesi günü karışık bir seyir izlerken, çoğu borsalar tatil nedeniyle kapalıydı. Avrupa borsaları ise haftaya yükselişte açıldı.
Çin piyasaları Ay Yeni Yılı nedeniyle kapalı. Tokyo borsasında da Pazartesi günü bir günlük tatil nedeniyle işlem yapılmadı.
Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 7.614,90 puana, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 71.129,07 puana geriledi. Tayland'da SET yüzde 0,1'den az kazanç elde ederken, Jakarta'da Çarşamba günü yapılacak seçimler öncesinde gösterge yüzde 0,8 oranında değer kazandı.
AVRUPA YÜKSELİŞTE
Avrupa'nın başlıca borsaları, yatırımcıların bu hafta yayınlanacak önemli ekonomik verileri beklemesiyle Pazartesi günü işlem başında yükseldi.
Londra'nın gösterge FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 7.576,62 puana yükseldi. Paris CAC 40 endeksi yüzde 0,4 artışla 7.677,71 puana, Frankfurt DAX endeksi ise yüzde 0,3 artışla 16.979,44 puana yükseldi.
PETROL DÜŞÜŞTE
ABD ham petrolü, 33 sent düşerek varil başına 76,51 dolara geriledi. Brent ham petrolü ise 33 sent kayıpla varil başına 81,86 dolara geriledi.
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