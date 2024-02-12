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TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği yöneticileri ile bir araya geldi

12.02.2024 - 14:27 | Son Güncelleme :
TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği yöneticileri ile bir araya geldi | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmede, Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının konuları arasında yer aldığı öğrenildi.

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Çakar ve TBB Yönetim Kurulu Üyesi banka genel müdürleri ile bir araya geldi. Toplantıda, güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durum ve geleceğe ilişkin beklentiler değerlendirildiği belirtildi.

TBB toplantıya ilişki yaptığı açıklamada, "Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantı oldukça verimli geçmiştir. Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımlarıyla birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur. TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eşgüdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade etmişlerdir" ifadeleri yer aldı.


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