Moody's'ten Türkiye yorumu... Merakla bekleniyordu: Görünüm pozitife çevrilebilir | Genel Haberler

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's "Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir" açıklamasını yaptı.

Enflasyonu düşürmeye yönelik atılan reformların etkileriyle not görünümünün pozitif olabileceğine yönelik mesajlar veren Moody's "Türkiye'nin not görünümü durağandır. Ortodoks para politikasına geri dönüş kesin olarak olumludur" yorumunu yaptı. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Investors Service, Türkiye için "Kredi Görüşü" raporu yayınladı.

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Moody's'in raporu şöyle:

"GÖRÜNÜM POZİTİFE ÇEVRİLEBİLİR"

Sıkı parasal duruşun sürdürülmesi ve ücret anlaşmalarının TCMB'nin enflasyonu önemli ölçüde düşürme hedefiyle uyumlu olması halinde görünüm pozitife çevrilebilir. Cari açığın azaldığına ve döviz rezervlerinin arttığına dair daha fazla kanıt, özellikle de bu eğilimlerin ülkenin dış rekabet gücündeki iyileşmenin ve sermaye girişlerinin devam etmesinin bir sonucu olması halinde, not için olumlu olacaktır.

"DIŞ ŞOKLARA KARŞI KIRILGANLIK AZALACAKTIR"

Türkiye'nin not görünümü durağandır. Ortodoks para politikasına geri dönüş kesin olarak olumludur; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) temel politika faizi Haziran sonunda sıkılaştırma başlamadan önceki %8,5 seviyesine kıyasla şu anda %40 seviyesindedir. Parasal sıkılaştırma aynı zamanda Türkiye'nin büyük dış dengesizliğinin azaltılması ve Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinin yeniden inşa edilmesi beklentilerini de iyileştirmektedir ki her ikisi de ülkenin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltacaktır.

ENFLASYON İÇİN UYARIDA BULUNDU

Manşet enflasyonun yakın vadede daha da yükselmesi muhtemeldir ve enflasyon beklentileri çok yüksek kalmaya devam etmektedir. Yakın vadedeki en önemli risk, talep kaynaklı enflasyonist baskıları daha da artırabilecek aşırı ücret artışlarıdır. Daha geniş kapsamlı ücret anlaşmaları için bir ölçüt teşkil eden asgari ücret genellikle her yılın Ocak ayında artırılmaktadır. Büyümede keskin bir yavaşlama başka bir risk oluşturmaktadır Çünkü bu durum, önceki alışılmışın dışındaki politikalara geri dönülmesi riskini artıracaktır.

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Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin bir değerlendirme yayımlamadı.

MOODY'S PROGRAM DIŞINDA DA NOT DEĞERLENDİRMESİ YAPABİLİR

Kredi derecelendirme kuruluşları not takvimleri dışında da ekstra değerlendirmelerde bulunabiliyor. Geçtiğimiz haftalarda S&P'nin yaptığı gibi Moody's de ansızın kredi notu değerlendirmesi açıklayabilir.

TÜRKİYE'NİN NOTU B3, GÖRÜNÜM DURAĞAN

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu B3, görünümünü ise durağan olarak belirlemişti.

S&P KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTMİŞTİ

Türkiye ekonomisinin hızlı ve güçlü yükselişi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının dikkatini çekti. İlk tepkiyi Standard&Poor's kredi notu görünümü durağandan pozitife çevirerek vermişti.

S&P: NOT DA YÜKSELEBİLİR

S&P Avrupa, Ortadoğu, Afrika (EMEA) Ülke Reytingleri Direktörü Frank Gill, “Türkiye ekonomisinin aslında yeniden dengelendiğine dair artan kanıtları yansıtacak şekilde Türkiye’nin B kredi notunu korurken, kredi notu görünümünü olumlu yükselttik” dedi.

Gelecek dönemde Türkiye’nin kredi notunun da yükseltilebileceğinin sinyalini veren Gill, “Ödemeler dengesi sonuçlarının iyileşmesi, yurtiçi tasarrufların artması, Türk Lirası’ndaki artış, Türkiye’nin kullanılabilir döviz rezervlerinin yükselmesi durumunda notu da yükseltebiliriz” diye konuştu.

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