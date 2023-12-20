İstanbul'da kentsel dönüşüm ne durumda? Uzmanlar konuştu, işte istenen ücretler | Genel Haberler

Olası bir İstanbul Depremi öncesi şehirde dayanıksız binaların yenilenmesi devam ediyor. Ancak kentsel dönüşümün İstanbul'da hız kaybettiği de belirtilmekte. Uzmanlar bunun nedenini finansmana ya da kredilere erişimde zorluklar yaşanmasına bağlıyor. İnşaat maliyetleri nedeniyle müteahhitler kat karşılığında proje yapmaya sıcak bakmazken vatandaş da cebinden ödeme yapmak istemiyor. Kentsel dönüşüm projelerinde metrekare başına 15-20 bin lira fiyat talep edildiği belirtiliyor.

Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Depreme dayanıksız olarak inşa edilen binalar ise can kaybının en büyük nedeni. Özellikle büyük bir deprem beklenen İstanbul'da ise eski ve dayanıksız binaların yıkılıp yeniden yapılmasına yönelik kentsel dönüşüm projeleri şehrin birçok ilçesinde devam ediyor. Kahramanmaraş depremlerinden sonra, müteahhitlerle anlaşıp binasını yeniden yaptırmak isteyen kat malikleri sayısında artış yaşandı.

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Ancak son zamanlarda İstanbul'da kentsel dönüşümün hız kestiği gözleniyor. Uzmanlar ise bunun birçok nedeni olduğunu finansmana ve kredilere erişilen zorlukların bunun başında geldiğini ifade ediyor. Artan inşaat maliyetlerinin müteahhitleri zorladığını söyleyen uzmanlar, müteahhitlerin metrekare başına istediği parayı da ev sahiplerinin karşılayamadığını dile getiriyor.



'YENİ YILDA ARTACAK'



İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Engin Keçeli, kentsel dönüşümün İstanbul'da birazcık hızını kaybettiğini ifade etti. Keçeli bunun nedenini finansman sağlamada yaşanan sıkıntılar genel piyasadaki iştah kaybı olarak niteledi. Bilindiği üzere bankaların konut kredilerine erişimde zorluklar yaşanmakta.

Keçeli "Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kentsel dönüşümde 'yarısı bizden' kampanyasına hız verileceğini açıklaması ile yeni yılda kentsel dönüşümün artmasını bekliyoruz" ifadeleri kullandı.

'EV SAHİPLERİ ÖDEMEK İSTEMİYOR'



İstanbul Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Nizamettin Aşa da "Kentsel dönüşüm İstanbul'da biraz yavaşladı" dedi. "Müteahhitler maliyetten dolayı kat karşılığı girmek istemiyorlar" ifadesini kullanan Aşa, "Fazladan imar yoksa vatandaş kentsel dönüşüm tutarını cebinden ödeyecek. Bu da metrekare başına 15 - 20 bin TL ödeme demek" diye belirtti.

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Ev sahiplerinin genelde emekli olduğunu ve bu parayı ödemek istemediğini belirten Aşa "Belediyeler de nüfus artışı gibi nedenlerle imarı yükseltmek istemiyor" diye konuştu.

Yarısı bizden kampanyasının güncellenmesinin kentsel dönüşüme hız kazandıracağını belirten Aşa, "İmarı yükselecek bölgeler için büyük bir avantaj. Krediler ve finansman desteği hükümetin bu yapacağı düzenlemede yer alırsa kesinlikle kentsel dönüşümün artmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

'MÜTEAHHİT HAVUZU OLUŞTURACAĞIZ'



Evini kendi yaptırtmak isteyen vatandaşın da uygun taşeron bulamadığını belirten İNDER Başkanı Keçeli, bu konu içinde alacakları tedbiri de açıkladı. "Biz İNDER olarak şehrin içinde kentsel dönüşüme ağırlık vereceğiz" diyen Keçeli, "Aslında dolu müteahhit var. Önümüzdeki yıl bir müteahhit havuzu oluşturacağız" diyerek evini kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşın bu havuz sayesinden en uygun müteahhiti bulabileceğini ifade etti. Keçeli "Vatandaşlar ve müteahhitler yere ki anlayışlı olsun, müteahhit karından, vatandaş ise metrekaresinden ödün vererek ortak yolda buluşurlarsa bu iş olur" ifadelerini kullandı.

'YARISI BİZDEN' KAMPANYASINA 1 MİLYONUN ÜZERİNDE BAŞVURU



İstanbul'da 2023 yılının nisan ayında yarısı bizden kampanyası başlatılmıştı. Kentsel dönüşüme giren evler için 900 bin liraya kadar hibe, 900 bin liraya kadar da kredi verileceği duyurulmuş, kredinin faiz oranları 10 yıl vadeli oranı yüzde 0,79 olarak belirlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Yarısı Bizden Kampanyası’nın uygulanabilmesi amacıyla ilgili yasaya mali yardım hükmünün eklendiğini belirtirken Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de kampanyanın yeni yıl itibarıyla güncelleneceğini duyurdu.



Bakan Özhaseki, kasım ayında İHA'ya yaptığı açıklamada yarısı bizden kampanyasına kasım ayına kadar 1 milyon 233 bin bağımsız bölüm için başvuru yapıldığını ifade etti. Özhaseki aynı dönemde İstanbul'da 170 bin 941 bağımsız bölümün dönüşümünün devam ettiği bilgisini verdi. Eren Sakarya - Hurriyet.com.tr

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