  • Bigpara
  • Haberler
  • Genel Haberler
  • ABD'den Apple Watch kararı
‹ Önceki Haber Karşılıksız çek tutarı arttı Karşılıksız çek tutarı arttı Sonraki Haber › Moody's'ten Türkiye yorumu... Merakla bekleniyordu: Görünüm pozitife çevrilebilir Moody's'ten Türkiye yorumu... Merakla bekleniyordu: Görünüm pozitife çevrilebilir

ABD'den Apple Watch kararı

19.12.2023 - 16:20 | Son Güncelleme :
ABD'den Apple Watch kararı | Genel Haberler

Teknoloji devi Apple'ın Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'de satışları durduruluyor.

Dünyanın pazar değeri en büyük şirketi olan Apple, uzun süredir patent davaları ile mücadele ediyor. Bu davalardan biri de ABD'li teknoloki şirketi Massimo'nun açtığı dava. Massimo'nun iddiasına göre Apple şirketi, akıllı saatlerinde kullanılan kandaki oksijeni ölçmeye yarayan teknolojiyi izinsiz olarak kullanılıyor.

EĞER BİDEN VETO ETMEZSE... 

Bu teknoloji Apple'in Apple Watch 6 modelinden bu yana kullanıcılara sunulmakta. Ancak ABD mahkemesi Apple'ı haksız bularak patent ihlali olduğuna hükmetti. Mahkeme Apple'ın 21 Aralık'tan itibaren Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 saatlerinin satışının online platformlarda ve 24 Aralık'tan itibaren ise perakende mağazalarından durdurulmasını talep etti. Eğer ABD Başkanı Biden, kararı veto etmez ise yasak ABD'deki 270 fiziksel noktada yürürlüğe girecek. 

Haberin Devamı

Apple, kararın uygulanmasına birkaç gün kala, 17 milyar dolarlık yazılımda değişiklik yapmak için uğraşıyor. Şirketin mühendislerinin kandaki oksijen tespit teknolojisinin algoritmasının değiştirilmeye çalışıldığını ve ABD gümrük idaresine bir çözüm sunulmak istendiği ifade edildi. Yasak sadece ABD'deki satışları kapsayacak. 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
KAPANIŞLAR (BIST)
Getir
BUGÜN 1000 TL NE OLDU?
992 TL        
BORSA
1.001 TL        
DOLAR
1.007 TL        
EURO
1.009 TL        
ALTIN
 
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.