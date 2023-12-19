ABD'den Apple Watch kararı | Genel Haberler

Teknoloji devi Apple'ın Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 akıllı saatlerinin ABD'de satışları durduruluyor.

Dünyanın pazar değeri en büyük şirketi olan Apple, uzun süredir patent davaları ile mücadele ediyor. Bu davalardan biri de ABD'li teknoloki şirketi Massimo'nun açtığı dava. Massimo'nun iddiasına göre Apple şirketi, akıllı saatlerinde kullanılan kandaki oksijeni ölçmeye yarayan teknolojiyi izinsiz olarak kullanılıyor.

EĞER BİDEN VETO ETMEZSE...

Bu teknoloji Apple'in Apple Watch 6 modelinden bu yana kullanıcılara sunulmakta. Ancak ABD mahkemesi Apple'ı haksız bularak patent ihlali olduğuna hükmetti. Mahkeme Apple'ın 21 Aralık'tan itibaren Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2 saatlerinin satışının online platformlarda ve 24 Aralık'tan itibaren ise perakende mağazalarından durdurulmasını talep etti. Eğer ABD Başkanı Biden, kararı veto etmez ise yasak ABD'deki 270 fiziksel noktada yürürlüğe girecek.

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Apple, kararın uygulanmasına birkaç gün kala, 17 milyar dolarlık yazılımda değişiklik yapmak için uğraşıyor. Şirketin mühendislerinin kandaki oksijen tespit teknolojisinin algoritmasının değiştirilmeye çalışıldığını ve ABD gümrük idaresine bir çözüm sunulmak istendiği ifade edildi. Yasak sadece ABD'deki satışları kapsayacak.

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